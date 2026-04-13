It-Tekniker Till Fmtis I Linköping
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Om enheten
GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten är:
Som IT-tekniker kommer du att arbeta i ett team som består av skickliga och erfarna kollegor som hjälper dig at komma in i rollen på bästa sätt. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i grupp och du kommer bland annat att utföra drift, underhåll och incidenthantering på klienter och nätverk samt medverka vid införande av nya IT-system i Försvarsmakten. I tjänsten förekommer mycket direktkontakt med användare så din sociala kompetens kommer att sättas på prov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Användarsupport på plats.
Installation och felsökning av klienter, skrivare och övrig kringutrustning.
Omsättning av IT-materiel.
Uppföljning och dokumentation i inventering- och ärendehanteringssystem.
Vi erbjuder dig:
En tydlig plan och kompetensutveckling mot nätverk och it-säkerhetslösningar efter dina och verksamhetens behov.
Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjligheter att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Dina personliga egenskaper:
I och med att arbetet innebär mycket kontakt med både slutanvändare och uppdragsgivare så vill vi att du har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
Som person är du noggrann, säkerhetsmedveten, strukturerad, ansvarskännande, utåtriktad, öppen, självgående och serviceinriktad. Du har god initiativförmåga och eftersträvar alltid att nå resultat av hög kvalité både när du arbetar tillsammans med andra och när du arbetar självständigt. Som person är du en "lagspelare" med ärlig och positiv attityd.
Du är mån om din fysiska form och värdesätter allsidig träning tillsammans med kollegor eller enskilt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet med arbete inom IT-Support eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av installation och felsökning av klienthårdvara.
Goda kunskaper att uttrycka sig i tal- och skrift på svenska och engelska.
B-körkort med manuell växellåda (Sv)
God fysisk förmåga.
Meriterande:
Genomförd Värnplikt/GMU eller erfarenhet från Försvarsmakten, tex Hemvärnet.
Kunskaper inom Windows Servermiljö eller Nätverksadministration.
God vana vid arbete i Microsoft Windows Miljö (Excel, Word, Visio).
Tidigare erfarenhet av 1st eller 2nd Line Support i större IT-miljöer Övrig information
Tillträde och lön enligt ök.
Befattningen benämns som Driftingenjör och är Civil.
Placering: Linköping
Resor förekommer inom enhetens geografiska område, men även i övriga delar av landet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta:
Ludwig Björkman Sektionschef Genomförandeavdelning Linköping
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Rebecca Thörnberg
Samtliga nås via vx 08-788 75 00.
Fackligaföreträdare
OFRS - Martin Sparr, martin.sparr@mil.se
SEKO - Matz Felix, matz.felix@mil.se
SACO - Agnetha Landquist, agneta.lindberg@mil.se
OFRO - Heikki Videll, heikki.widell@mil.se
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Välkommen med din ansökan senast 2025-05-04
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se
Lägergatan 4 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Ludwig Björkman 08 - 788 75 00
