IT-tekniker till 1:a linjens IT-support
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Kungsbacka Visa alla supportteknikerjobb i Kungsbacka
2026-02-17
Bemötandet av kund är avgörande inom IT-support. En vänlig och hjälpsam attityd gör stor skillnad
för användarens upplevelse, särskilt när de är frustrerade över tekniska problem. Ett professionellt
bemötande bygger förtroende, skapar goda kundrelationer och säkerställer att kunden känner sig
sedd och hörd, vilket i sin tur bidrar till ökad kundnöjdhet och en positiv bild av organisationen.
Vill du arbeta nära användarna och göra konkret skillnad i vardagen? Nu söker vi en IT-tekniker för uppdrag inom 1:a linjens support till gymnasieelever och medarbetare i Kungsbacka.
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Du arbetar nära användarna och är en viktig del i att skapa en stabil och välfungerande IT-miljö. Rollen kräver teknisk kompetens kombinerat med hög servicegrad och förmåga att hantera användare i olika situationer inte minst gymnasieelever där pedagogisk kommunikation är avgörande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Support till gymnasieelever via kundmottagning på plats vid kommunens gymnasieskolor
Support till anställda genom:
• Remote support (telefon, fjärrstyrning och ärendehanteringssystem)
• Onsite-support vid behov i övriga verksamheter
• Miljön är en renodlad Microsoft-miljö med fokus på:
• Windows
• Microsoft 365
• Grundläggande felsökning av skrivare
• Support och felavhjälpning av AV-utrustning
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av 1:a linjens support och är trygg i att arbeta både självständigt och enligt fastställda processer.
Erfarenhet av:
• Remote support (telefon, fjärrstyrning och ärendehanteringssystem)
• Ärendehanteringssystem
• God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
• Fullföljd gymnasieutbildning
• B-körkort
• Förmåga att arbeta enligt fastställda processer och arbetssättDina personliga egenskaper
• Ansvarstagande och punktlig
• Tydligt kundfokus
• Professionellt och pedagogiskt bemötande
• Förmåga att anpassa kommunikationen efter målgruppen
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal Ersättning
