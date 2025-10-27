IT-tekniker, Sundsvall
2025-10-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Sundsvall - Storg i Sundsvall
Som It-tekniker inom Leverans och Support kommer du huvudsakligen arbeta med att ge andra linjens IT-support på plats till våra slutanvändare inom Polismyndigheten, samt att arbeta med installationer av teknik i olika uppdrag. Du kommer att ha din placering i Sundsvall men resor kommer att förekomma inom hela Region Nord och till viss del inom övriga landet.
Beredskaps, dispatcherarbete och bemanning av IT-kunddesk kommer ingå i tjänsten. Det förekommer även tyngre lyft och obekväma arbetsställningar.
Du kommer som It-tekniker inom Leverans och Support stöta på en varierad arbetsvardag, samt möta många olika slutanvändare i en intressant arbetsmiljö. Våra kärnvärden präglas av agila principer och förhållningssätt med inriktning på helheten, där vi i vårt uppdrag fokuserar på lösningar och inte problem. Vi värdesätter god servicekänsla och medarbetardriv, där samverkan och stöttning av varandra står i centrum.
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasialutbildning eller motsvarade förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet av IT-support ute hos användarna
• Erfarenhet av arbete med PC, skrivare, kringutrustning och nätverkskommunikationsutrustning
• B-körkort med vana att köra bil
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av kommunikationsradiosystem, Rakel, samt kringutrustning för kommunikationsradio
• Erfarenhet av att hantera ärendehanteringssystem, exempelvis Remedy ARS
• Erfarenhet av telefoni/mobiltelefoni samt audio/videoutrustning
• Erfarenhet av Active Directory (AD)
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som för denna tjänst inom statlig myndighet Publiceringsdatum2025-10-27Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som ser det som en självklarhet att ge den bästa möjliga servicen och trivs med att hjälpa andra genom att lösa deras IT-relaterade problem professionellt och med ett vänligt bemötande. Du är en lagspelare som värdesätter gott samarbete och vet att de bästa resultaten nås genom att arbeta tillsammans med dina kollegor. Du är självgående och kan leda dig själv genom komplexa projekt och utmaningar, har ett öga för detaljer med fokus på att hitta de bästa lösningarna. Arbetet ställer krav på hög flexibilitet med en stark omställningsförmåga för att möta verksamhetens behov.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information:
I denna rekrytering genomförs löpande urval.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
• Har du gymnasialutbildning eller motsvarade förvärvad erfarenhet? Vänligen utveckla ditt svar.
• Har du minst 1 års arbetslivserfarenhet som IT-tekniker/on-site IT-support de senaste 3 åren? Vänligen utveckla ditt svar.
• Har du erfarenhet av arbete med PC, skrivare, kringutrustning och nätverkskommunikationsutrustning? Vänligen utveckla ditt svar.
• Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? Ja eller nej.
• Har du B-körkort och är van att köra bil? Beskriv gärna i vilken utsträckning du kör bil i dagsläget.
• Har du svenskt medborgarskap? Ja eller nej.
Beskriv kortfattat din erfarenhet av följande:
• Har du erfarenhet av kommunikationsradiosystem, Rakel, samt kringutrustning för kommunikationsradio? Vänligen utveckla ditt svar.
• Har du erfarenhet av att hantera ärendehanteringssystem? Gärna även vilket/vilka system du använt.
• Har du erfarenhet av telefoni/mobiltelefoni samt audio/videoutrustning? Vänligen utveckla ditt svar.
• Har du erfarenhet av Active Directory (AD)? Vänligen utveckla ditt svar.
• Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som vår arbetsbeskrivning vid statlig myndighet? Vänligen utveckla ditt svar.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 10/11 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A605.886/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering.
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A605.886/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten - Sundsvall - Storg Jobbnummer
9574677