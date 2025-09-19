IT-tekniker säkerhetsdomän
Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2025-09-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Gruppen IT arbetsplats består av en stabil stomme av it-tekniker, tjänsteansvariga, tekniska arkitekter och koordinerande IT tekniker. Gruppen hanterar installationer, tjänstekortfunktionalitet, certifiering, testning av hårdvara och mjukvara, förändringar på hårdvara och mjukvara och utbyte av hårdvara och dess tillbehör. Gruppen är en 3:e linjes gruppering och tar hand om det som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet.
Gruppen jobbar mot målet att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team som består av It-tekniker där arbetet både är tekniskt och självständigt. Teamet ansvarar för normering, drift, förvaltning och vidareutveckling av de normerade infrastrukturlösningarna som de olika säkerhetssystemen inom Kriminalvården nyttjar. I den normerade lösningen ingår operatörsplats som nyttjas i exempelvis bevakningscentral, inpassering och till den lokala teknikern. Operatörsplatsen är unik för varje verksamhetsställe.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor samt är lugn och stabil. Du är självgående i ditt arbetssätt och driver dina egna processer. Du styrs av mål och resultat och kan prioritera i ditt arbete. Vidare har du en problemlösande analysförmåga och bryter ner problem i sina beståndsdelar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av att jobba som IT-tekniker inom infrastrukturområdet
• Erfarenhet av att utföra felsökning på mjukvara och hårdvara
• God kunskap inom klientvirtualisering
• God kunskap inom OS deployment
• God kunskap inom AD
• God kunskap inom GPO
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Certifieringar inom relevant teknik
• Erfarenhet av nätverk, lagring, servrar, applikationsdrift
• Erfarenhet inom användarnära tjänster ex klienthårdvara, klientmjukvara eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbetat enligt ITIL och PM3
• Erfarenhet av att jobba i stora IT-miljöer
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet av managering av tunna klienter
• Kunskap inom härdning
• God kunskap om nätverk och servrar
• Kunskap om IT-säkerhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster Kontakt
Gruppchef
Simon Krait 011-474 19 77 Jobbnummer
9516338