It-tekniker onsite support
Stockholm Exergi AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-18
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Stockholm Exergis IT-avdelning är en ung organisation och vi befinner sig på en spännande och utmanande förändringsresa och som en del av det så vill vi nu utveckla vår onsite support. Vi vill givetvis alltid erbjuda ett bra stöd till våra slutanvändare där IT-supporten blir vårt tydligaste ansikte mot användarna och då ser vi det naturligt att den bemannas av anställd personal.
Vi söker därför nu två IT-tekniker som ersätter den köpta supporttjänst vi har idag. Det är en väl fungerande tjänst, men vi tror också den kan utvecklas och breddas med arbete med annan support i vår IT-miljö, exempelvis inom infrastruktur, nätverk men också med att ge användarstöd i vår säkerhetsskyddade "röda" IT-miljö.
Arbetsuppgifterna kan omfatta, men inte begränsas till, följande:
• Tillhandahålla support till användare genom att diagnostisera och lösa IT-relaterade problem personligen i ett "walk-in center eller deskside support" men även över telefon och via vår serviceportal.
• Installera, konfigurera och underhålla konferensrumsutrustning, datorer, mobiltelefoner, skrivare och andra tekniska enheter.
• Installera och uppdatera programvara, operativsystem och andra applikationer på användarnas enheter, men också på andra tekniska enheter.
• Hantera praktisk logistik och förråd av IT-utrustning, tex datorer, skärmar och tillbehör.
Det primära ansvaret i rollen är användarsupport och onsite support, men du är också en del av en grupp IT-tekniker där andra arbetsuppgifter förekommer inom teknisk drift och förvaltning. Vi vill i möjligaste mån bredda rollerna så viss jobbrotation mellan kollegor och kommer att förekomma. Likaså kommer gruppens medlemmar behöva vara backup för varandra.
Du kommer vara en del av en enhet inom IT-organisationen bestående tekniker och tjänsteansvariga för olika teknikområden där det finns utrymme för variation i arbetet, kunskapsutbyte och personlig utveckling. Vi eftersträvar en grupp där vi har roligt ihop och där vi avlastar och stöttar varandra.
Arbetet kräver fysisk närvaro på kontorstid. Rollen är säkerhetsklassad och inför en anställning sker en säkerhetsprövning.
Eftersom rollen är säkerhetsklassad genomförs säkerhetsprövning innan anställning.
Rollen är en tillsvidareanställning
Arbetstider: Dagtid.
Placering: Hjorthagen, Campus men besök på andra siter inom Stockholm Exergis verksamhet kommer också krävas då vi har ett roterande schema för onsite support på företagets större siter runtom i Stockholm.
Varför jobba med mig?
Jag som ledare är strukturerad och driven, som inspireras av människor som är engagerade och vill framåt och där vi tar beslut tillsammans. Min roll som ledare är säkerställa att vi jobbar mot gemensamma mål, fungera som ditt bollplank och stötta dig och din utveckling. Jag vill ge dig stort förtroende där du är en självgående, initiativtagande och aktiv problemlösare som är villig att lära dig nya saker och ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Mattias Forsell, Head of Core IT
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Serviceinriktad. Du möter andra med lugn och uppmärksamhet. Du strävar efter att alltid leverera lösningar som överträffar förväntningarna.
• Samarbetsförmåga. Du arbetar smidigt med andra och har lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående. Att ta ansvar är en självklarhet för dig. Du strukturerar och driver ditt arbete framåt, med fokus på att nå uppsatta mål.
• Specialistkunskap. Du är en expert på ditt område och fortsätter kontinuerligt att utveckla din kunskap. Du är en resurs för andra och delar gärna med dig av din kunskap.
• Stabil. När pressen ökar, förblir du lugn. Du behåller fokus och ser till att rätt saker prioriteras.
Krav
• Eftergymnasial examen med teknisk inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• Erfarenhet av praktiskt arbete med IT-support eller som IT-tekniker i annat sammanhang
• Kunskap inom IT, med särskilt god kännedom om arbetsplatstjänster och Microsoft 365
• Goda tekniska kunskaper om mobiltelefoner, iOS och Android
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025. (urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
