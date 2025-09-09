IT-tekniker med fokus på applikationsdrift
2025-09-09
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Inom kommunens Teknik- & serviceavdelning jobbar ett 50-tal medarbetare inom flera verksamhetsområden; IT, telecom, fastighet, fordon, kontorsvaktmästeri, systemförvaltning och digitalisering och utveckling. Teknik- & serviceavdelningens arbetsområde är hela kommunen och vi svarar för kommunens interna servicefunktioner inom varje enhets verksamhetsområde.
Vi söker nu en serviceinriktad och lösningsorienterad tekniker till vårt team på IT-service.
Är du den vi söker?
Välkommen till oss! Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och nyfiken systemtekniker som vill vara med och utveckla och drifta våra IT-system. Du blir en del av ett kompetent team där samarbete, problemlösning och utveckling står i fokus.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du blir en nyckelspelare i vårt arbete med att effektivisera och framtidssäkra våra IT-lösningar.
Vi ser gärna att du har en vilja att bidra med nya idéer och lösningar och ser det som en självklarhet att jobba med dokumentation och säkerhet.Arbetsuppgifter
• Du kommer jobba med ärenden som innefattar felsökning, uppdateringar och installation.
• Samarbete både internt inom våra verksamheter och externt med programleverantörer.
• Identitet och behörighetsadministration.
• Dokumentation och säkerhetslösningar för systemen och deras integrationer.
Det är inte ett krav att vara expert, vi värdesätter en grundkunskap och nyfikenhet att vilja lära och utvecklas. En grund med god vana av att använda datorer och förståelse för Active Directory, Windows server miljöer och även gärna en förståelse för databaser och linux.
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du chansen att vara en del av ett härligt team med stora möjligheter att påverka och utvecklas. Vi har en spännande tillvaro där vi stöttar många olika yrkeskategorier med en stor virtualiserad miljö. Vi värdesätter engagemang och innovation, och vi stöttar dig i din professionella utveckling.
Vi ser gärna att du sitter på arbetsplatsen med kollegorna.
Anställningen villkoras med att erforderliga ledningsbeslut krävs för att tillsätta tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med IT-erfarenhet från likande roll med systemdrift tidigare. Vi ser gärna att du har slutfört gymnasium och gärna en vidareutbildning inom IT. Personligheten och strävan efter att utvecklas som person kan väga lika tungt.
• Baskunskap om underliggande infrastruktur såsom nätverk, databaser, klienter och servrar.
• Intresse av att automatisera och förbättra flöden och att du ser AI som en resurs.
• Meriterande om du har erfarenhet av att använda exempelvis PowerShell eller Python.
• Tidigare erfarenhet från en systemförvaltarroll, systemanalytiker eller motsvarande.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.




Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
