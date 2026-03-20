IT-tekniker Linux Server
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega, för att stärka vårt serverteam i den Linux-baserade delen. Vi söker dig som är skicklig och engagerad It-tekniker för att stödja och underhålla våra servar och kringliggande stödsystem. Som It-tekniker kommer du att vara ansvarig för att säkerställa att servermiljön fungerar korrekt och effektivt för våra användare. Du kommer att arbeta nära andra teammedlemmar och externa partners för att lösa tekniska problem och implementera förbättringar i systemet.
Gruppen Datacenter är ett team som består av en stabil stomme av IT-tekniker, systemansvarig och tekniska arkitekter. Vi ansvarar för Kriminalvårdens serverlösningar, virtualisering och kringliggande system. Kriminalvården är under kraftig expansion och vi behöver planera för en miljö som uppfyller både dagens och morgondagens krav.
Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet.
Gruppen jobbar för att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.Kvalifikationer
Du har en god samarbetsförmåga och arbetar effektivt både i team och självständigt. Du är en problemlösare som identifierar och hanterar utmaningar på ett strukturerat sätt. Du strävar alltid efter att möta behov och förväntningar, samtidigt som du säkerställer att arbetet håller hög standard.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av Linux-administration i Linux-terminal (CLI)
* Erfarenhet av hantering av filer , rättigheter, användare och grupper
* Erfarenhet av arbete med nätverksteknik (t.ex. TCP/IP, DNS, SSH)
* Erfarenhet av felsökning av system, tjänster och läsning av loggar
* Erfarenhet av enklare scripting i Bash eller liknande
* Grundläggande kunskap om nätverk och kommunikationsteknik: TCP/IP, DNS, VPN, brandväggar och säkerhetsprinciper
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom specifika/avgränsade IT infrastruktur områden, t.ex produktutbildningar som är applicerbara för tjänsten
* Utbildning inom ITIL
* Erfarenhet av containerteknik (t.ex Docker)
* Erfarenhet av versionshantering
* Erfarenhet av automatisering
* Erfarenhet av DevOps-relaterade verktyg
* Erfarenhet av processdrivet arbete (ITIL)
* Erfarenhet av att skriva och underhålla teknisk dokumentation
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313438".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 202100-0225
Kriminalvården, Sektionen för Infrastrukturtjänster
Gruppchef, Sektionen för infrastrukturtjänster
Lieanne Sandelius Lieanne.Sandelius@kriminalvarden.se 0766-973310
