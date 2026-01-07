It-tekniker | Lernia | Oskarshamn
2026-01-07
Vår kund söker en senior It- tekniker som vill ta ett tydligt tekniskt ansvar och arbeta brett med drift, felsökning och vidareutveckling av både interna och kunders IT-miljöer.
Om rollen
Du arbetar självständigt och tar helhetsansvar för tekniska uppdrag, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor i teamet. Rollen omfattar server- och IT-miljöer samt molnbaserade lösningar, med fokus på stabil drift, kvalitet och långsiktig utveckling.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av IT-infrastruktur och servermiljöer
Är trygg i att fatta tekniska beslut och prioritera rätt åtgärder
Arbetar strukturerat, pragmatiskt och affärsmässigt
Tar ansvar, driver ärenden självständigt och följer dem i mål
Trivs med samarbete och bidrar till teamets och verksamhetens utveckling
Viktigt för urvalet
Vi prioriterar kandidater som:
Har varit med om teknikskiften och förändrade IT-landskap
Kan se helheten och göra avvägningar mellan teknik, kostnad och nytta
Har ett lösningsorienterat synsätt oavsett om miljön är lokalt driftad eller molnbaserad
Placering
Oskarshamn
Inhyrning med avsikt att övergå i anställning hos kundföretaget
Visstid med möjlighet till en tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Detta är ett heltidsjobb.
