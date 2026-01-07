It-tekniker | Lernia | Oskarshamn

Vår kund söker en senior It- tekniker som vill ta ett tydligt tekniskt ansvar och arbeta brett med drift, felsökning och vidareutveckling av både interna och kunders IT-miljöer.
Om rollen
Du arbetar självständigt och tar helhetsansvar för tekniska uppdrag, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor i teamet. Rollen omfattar server- och IT-miljöer samt molnbaserade lösningar, med fokus på stabil drift, kvalitet och långsiktig utveckling.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av IT-infrastruktur och servermiljöer

Är trygg i att fatta tekniska beslut och prioritera rätt åtgärder

Arbetar strukturerat, pragmatiskt och affärsmässigt

Tar ansvar, driver ärenden självständigt och följer dem i mål

Trivs med samarbete och bidrar till teamets och verksamhetens utveckling

Viktigt för urvalet
Vi prioriterar kandidater som:

Har varit med om teknikskiften och förändrade IT-landskap

Kan se helheten och göra avvägningar mellan teknik, kostnad och nytta

Har ett lösningsorienterat synsätt oavsett om miljön är lokalt driftad eller molnbaserad

Placering
Oskarshamn
Inhyrning med avsikt att övergå i anställning hos kundföretaget
Visstid med möjlighet till en tillsvidareanställning

