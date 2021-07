IT-tekniker (drift), Luleå - Shaya Solutions AB - Supportteknikerjobb i Luleå

Shaya Solutions AB / Supportteknikerjobb / Luleå2021-07-06Om konsultuppdragetOrt: LuleåUppdragslängd: Ca. 6 månaderSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Erfarenhet av kvalificerat arbete som DevOps-ingenjör, IT-driftsingenjör eller- tekniker.Utbildning: Yh-utbildning, högskoleing. eller Civ. Ing. inom datavetenskap, datalogi, nätverk eller IT driftTidigare erfarenhet av IT verksamhet från forskning eller akademisk miljö är meriterande.Kunskap om Linux och hårdvarusystem support i en Internet driftsmiljö. Kunskap om enterprise nätverk (cisco switchar och routrar), firewalls, virtuella nätverk (SDN) och lagringsutrustning. Kunskap om Linux, openstack, kubernetes, ceph och liknande mjukvarusystem.Några års relevant yrkeserfarenhet.Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på både engelska och svenska.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-05Shaya Solutions AB5850490