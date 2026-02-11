IT-tekniker
Vilka är vi?
Unibase är ett växande IT-företag med passion för att skapa värde för våra kunder genom smarta tekniska lösningar. Vi arbetar med spännande projekt och samarbetar med kunniga kollegor. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad inom IT-infrastruktur.
Om rollen
Vi söker en engagerad IT-tekniker till Unibase!
Som It-tekniker kommer du bland annat att:
Ansvara för drift och underhåll av kunders IT-miljöer
Arbeta med servrar, ADn, nätverk, lagring, virtualisering, backup och molntjänster
Hantera administration av Microsoft 365-miljöer
Delta i projekt inom on-premises, molnbaserade och hybridlösningar
Du blir en viktig del av i vårt och kunds team och bidrar till att leverera stabila och effektiva IT-lösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av följande (beroende på uppdrag):
Drift och förvaltning:
Hantera operativsystem (Linux Server OS, Windows Server)
Skripta och automatisera processer (PowerShell, Python)
Administrera Microsoft 365-miljöer
Förvalta virtualiseringsplattformar (t.ex. VMware)
Arbeta med molntjänster (t.ex. Microsoft Azure)
Hantera fysiska serverlösningar och lagringssystem
Backup och återställning:
Säkerställa backup av system och data
Implementera och övervaka backupstrategier
Databashantering:
Övervaka och underhålla databaser (Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL)
Hantera lösningar för hög tillgänglighet och katastrofåterställning
Nätverk och säkerhet:
Underhålla nätverk och brandväggar, samt felsöka vid behov
Hantera VPN-lösningar
Underhålla nätverk och brandväggar, samt felsöka vid behov
Hantera VPN-lösningar
Implementera säkerhetsåtgärder (antivirus, kryptering, övervakning)
Söka nya lösningar och förbättringar inom IT-infrastruktur
Hålla dig uppdaterad om nya trender och tekniker
Meriterande erfarenheter
Det är positivt om du har erfarenhet av:
Containerization och DevOps (Docker, Kubernetes)
CI/CD-integrering med GitLab
ITIL v4-certifiering
Certifikat inom nätverk, molntjänster, säkerhet eller operativsystem (t.ex. MCSA, Azure, CCNA, CompTIA Security+)Bakgrund
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete i 1st & 2nd Line Support
Erfarenhet och kunskap av Azure-, server- och nätverks administration.
Eftergymnasial utbildning inom IT-infrastruktur eller motsvarande erfarenhet
Intresse för att felsöka och optimera IT-system
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Som person är du:
Självständig och initiativtagande
Målmedveten och lösningsorienterad
Samarbetsvillig och prestigelös
Nyfiken och villig att utvecklas
Varför ska du bli en del av vår familj?
Vårt engagemang för mångfald och inkludering
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Alla kvalificerade sökande uppmuntras att ansöka, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vi tror att olika perspektiv berikar vårt team och vår verksamhet.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din IT-karriär? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team på Unibase! Så ansöker du
