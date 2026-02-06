IT-tekniker - Rakel
2026-02-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker kommer du att utveckla, stödja och underhålla våra centrala Rakel stödsystem. Vidare kommer du vara ansvarig för att framtagna tjänster fungerar korrekt och effektivt för våra användare, delta i projekt och uppdrag. En viktig del är att hålla dig uppdaterad genom bland annat omvärldsbevakning. Rollen innebär att man har kontakt med externa leverantörer / samarbetspartners samt hanterar support-ärenden som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Vilket innebär ett nära arbete med andra teammedlemmar och externa partners.
Gruppen Kommunikationsteknik är ett team som består av It-tekniker, Tjänsteansvariga och koordinerande IT tekniker. Vi ansvarar i nuläget för Kriminalvårdens telefonilösningar samt digitala mötestjänster. Ansvar för Rakel är under uppbyggnad. Gruppen är en 3:e linjes-gruppering som utvecklar och förvaltar tjänstepaketeringar som används av vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med komplexa frågeställningar, där du tar ansvar och driver processer vidare. Du kan planera, organisera och prioritera som en del i ditt arbete. Vidare är du lugn, stabil och arbetar bra med andra människor genom att vara lyhörd och kommunikativ. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Flerårig erfarenhet av att arbeta med Rakel som IT-tekniker/tekniker
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
* Tekniska utbildningar inom området Rakel
* Erfarenhet av att arbeta med speciallösningar inom Rakel
* Erfarenhet av att arbeta med managering av Rakel
* Erfarenhet av att arbeta med säkerhetstekniska frågor
* Erfarenhet av arbete inom service och support med inriktning mot Rakel
* Erfarenhet av att lösa problem i komplexa IT-miljöer
* Erfarenhet av att utföra djupare felsökning på mjukvara och hårdvara
* Erfarenhet av ITIL
* Erfarenhet av teknisk dokumentation
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Kunskap kring Rakel Generation 2 (SWEN)
* Kunskap kring IT-säkerhet
* Kunskap om nätverk och kommunikationsteknik
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
