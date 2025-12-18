IT-supporttekniker sökes till Borås & Mölndal

Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Borås
2025-12-18


Vill du arbeta i hjärtat av IT-supporten och göra verklig skillnad i användarnas vardag? Nu söker vår kund fyra erfarna IT Supporttekniker till sin servicedesk. Två tjänster är placerade i Mölndal och två i Borås.
Om rollenSom IT Supporttekniker är du första kontaktpunkten för användare som behöver hjälp med IT-relaterade frågor. Du arbetar serviceinriktat och lösningsfokuserat via telefon, chatt och serviceportal, där du felsöker, guidar och säkerställer att verksamheten kan fortsätta utan onödiga avbrott.
Du hanterar allt från inloggningsproblem och klientfrågor till applikationer och behörigheter - alltid med ett lugnt bemötande och tydlig kommunikation. Vid mer komplexa ärenden samarbetar du med andra support- och specialistfunktioner tills ärendet är löst hela vägen i mål.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Arbetsuppgifter
Ta emot och hantera supportärenden via telefon, chatt och portal

Felsöka och lösa vanliga IT-problem inom t.ex.

Windows-miljö

Microsoft 365

Klient- och mobil IT

Nätverk, behörigheter och verksamhetssystem

Guida och stötta användare på ett pedagogiskt och tryggt sätt

Driva ärenden till avslut och arbeta proaktivt med rotorsaksanalys

Vem är du?
Du är en erfaren supporttekniker som trivs i en roll med mycket kontakt med människor. Du är kommunikativ, strukturerad och har ett genuint intresse för service och teknik. Du har lätt för att förklara tekniska problem på ett begripligt sätt och skapar förtroende i varje kontakt
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom IT/teknik eller flera års relevant arbetslivserfarenhet

Erfarenhet av teknisk support, gärna inom first eller second line

Vana av support via telefon

Mycket god kommunikationsförmåga

Mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från större organisationer

Tidigare arbete inom offentlig verksamhet eller komplexa IT-miljöer

Övrig information
Antal tjänster: 4 st med placering i Mölndal eller i Borås

Uppdragsperiod: 1 februari 2026 till 31 december 2026

Möjlighet till förlängning: upp till 24 månader

Distansarbete: Nej allt arbete sker onsite

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9651904

