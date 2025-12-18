IT-supporttekniker sökes till Borås & Mölndal
2025-12-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
Vill du arbeta i hjärtat av IT-supporten och göra verklig skillnad i användarnas vardag? Nu söker vår kund fyra erfarna IT Supporttekniker till sin servicedesk. Två tjänster är placerade i Mölndal och två i Borås.
Om rollenSom IT Supporttekniker är du första kontaktpunkten för användare som behöver hjälp med IT-relaterade frågor. Du arbetar serviceinriktat och lösningsfokuserat via telefon, chatt och serviceportal, där du felsöker, guidar och säkerställer att verksamheten kan fortsätta utan onödiga avbrott.
Du hanterar allt från inloggningsproblem och klientfrågor till applikationer och behörigheter - alltid med ett lugnt bemötande och tydlig kommunikation. Vid mer komplexa ärenden samarbetar du med andra support- och specialistfunktioner tills ärendet är löst hela vägen i mål.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Ta emot och hantera supportärenden via telefon, chatt och portal
Felsöka och lösa vanliga IT-problem inom t.ex.
Windows-miljö
Microsoft 365
Klient- och mobil IT
Nätverk, behörigheter och verksamhetssystem
Guida och stötta användare på ett pedagogiskt och tryggt sätt
Driva ärenden till avslut och arbeta proaktivt med rotorsaksanalys
Vem är du?
Du är en erfaren supporttekniker som trivs i en roll med mycket kontakt med människor. Du är kommunikativ, strukturerad och har ett genuint intresse för service och teknik. Du har lätt för att förklara tekniska problem på ett begripligt sätt och skapar förtroende i varje kontakt
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning inom IT/teknik eller flera års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av teknisk support, gärna inom first eller second line
Vana av support via telefon
Mycket god kommunikationsförmåga
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från större organisationer
Tidigare arbete inom offentlig verksamhet eller komplexa IT-miljöer
Övrig information
Antal tjänster: 4 st med placering i Mölndal eller i Borås
Uppdragsperiod: 1 februari 2026 till 31 december 2026
Möjlighet till förlängning: upp till 24 månader
Distansarbete: Nej allt arbete sker onsite
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904
9651904