IT-supporttekniker
Nexer Infrastructure AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-06
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Är du vår nästa IT-supporttekniker? Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom IT-support och infrastruktur och som vill ta nästa steg i din karriär. Uppdraget är som konsult hos vår kund i Göteborg, där du blir en viktig del av ett team som arbetar nära verksamheten och bidrar till stabil och effektiv IT-drift.
Vad vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och fast månadslön
Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer
Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer-kollegor
Möjlighet att arbeta med marknadsledande kunder inom olika branscherPubliceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med 1st och 2nd line support där du hanterar och löser ärenden i ärendehanteringssystemet. Du arbetar självständigt med inkommande förfrågningar och incidenter, samt säkerställer att ärenden hanteras effektivt och med hög kvalitet.
Du kommer bland annat att:
Felsöka och lösa problem inom 1st och 2nd line support
Hantera service requests, incidenter och problemärenden enligt ITIL-processer
Arbeta i ärendehanteringssystem och dokumentera ärenden
Samarbeta med IT-kollegor och leverantörer i både lokala och globala miljöer
Informera närmaste chef om status och vidtagna åtgärder
Vi ser gärna att du har
Minst 3 års erfarenhet från arbete i global IT-miljö med central infrastruktur
God kunskap inom Microsoft Active Directory och Entra ID
God kunskap i Windows 10/11
Erfarenhet av Windows Server 2019/2022/2025
Erfarenhet av Microsoft Teams och Intune
Grundläggande kunskap i Microsoft Exchange
Erfarenhet av VMware
Erfarenhet av Windows Server-baserade nätverk
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
God förståelse för ITIL-ramverket
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska då båda språken används dagligen i arbetet
Meriterande
Erfarenhet av arbete i hostade eller centrala IT-miljöer
Erfarenhet av arbete i större globala organisationer
Kunskap om IT-drift i komplexa infrastrukturmiljöer
Erfarenhet av regionalt resande i tjänsten
Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och självgående. Du är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för dina ärenden från start till mål. Samtidigt är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och användare. Du är flexibel, stresstålig och har en stark servicekänsla.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (tidigare Sigma IT Tech) är specialister inom drift, support och IT-infrastruktur. Sedan 2018 har vi hjälpt företag att framtidssäkra sin IT-kompetens genom flexibla konsultlösningar. Våra kunder är ofta ledande aktörer inom sina branscher.
Som konsult hos oss blir du en del av en engagerad gemenskap där vi satsar på trivsel, utveckling och långsiktighet. Vi ses på AW:s, föreläsningar och andra aktiviteter – och vi lyssnar alltid på dina mål och din utveckling.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, men på grund av semesterstängt sker urval och återkoppling från och med augusti när vi är tillbaka i full bemanning. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868375-2087091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
(org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Nexer Infrastructure Jobbnummer
9993566