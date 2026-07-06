IT-supporttekniker

Nexer Infrastructure AB / Supportteknikerjobb / Göteborg
2026-07-06


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Är du vår nästa IT-supporttekniker? Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom IT-support och infrastruktur och som vill ta nästa steg i din karriär. Uppdraget är som konsult hos vår kund i Göteborg, där du blir en viktig del av ett team som arbetar nära verksamheten och bidrar till stabil och effektiv IT-drift.
Vad vi erbjuder dig

Trygga anställningsvillkor och fast månadslön

Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer

Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer-kollegor

Möjlighet att arbeta med marknadsledande kunder inom olika branscher

Publiceringsdatum
2026-07-06

Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med 1st och 2nd line support där du hanterar och löser ärenden i ärendehanteringssystemet. Du arbetar självständigt med inkommande förfrågningar och incidenter, samt säkerställer att ärenden hanteras effektivt och med hög kvalitet.
Du kommer bland annat att:

Felsöka och lösa problem inom 1st och 2nd line support

Hantera service requests, incidenter och problemärenden enligt ITIL-processer

Arbeta i ärendehanteringssystem och dokumentera ärenden

Samarbeta med IT-kollegor och leverantörer i både lokala och globala miljöer

Informera närmaste chef om status och vidtagna åtgärder

Vi ser gärna att du har

Minst 3 års erfarenhet från arbete i global IT-miljö med central infrastruktur

God kunskap inom Microsoft Active Directory och Entra ID

God kunskap i Windows 10/11

Erfarenhet av Windows Server 2019/2022/2025

Erfarenhet av Microsoft Teams och Intune

Grundläggande kunskap i Microsoft Exchange

Erfarenhet av VMware

Erfarenhet av Windows Server-baserade nätverk

Erfarenhet av ärendehanteringssystem

God förståelse för ITIL-ramverket

Obehindrade kunskaper i svenska och engelska då båda språken används dagligen i arbetet

Meriterande

Erfarenhet av arbete i hostade eller centrala IT-miljöer

Erfarenhet av arbete i större globala organisationer

Kunskap om IT-drift i komplexa infrastrukturmiljöer

Erfarenhet av regionalt resande i tjänsten

Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och självgående. Du är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för dina ärenden från start till mål. Samtidigt är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta och kommunicera med både kollegor och användare. Du är flexibel, stresstålig och har en stark servicekänsla.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (tidigare Sigma IT Tech) är specialister inom drift, support och IT-infrastruktur. Sedan 2018 har vi hjälpt företag att framtidssäkra sin IT-kompetens genom flexibla konsultlösningar. Våra kunder är ofta ledande aktörer inom sina branscher.
Som konsult hos oss blir du en del av en engagerad gemenskap där vi satsar på trivsel, utveckling och långsiktighet. Vi ses på AW:s, föreläsningar och andra aktiviteter – och vi lyssnar alltid på dina mål och din utveckling.

Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, men på grund av semesterstängt sker urval och återkoppling från och med augusti när vi är tillbaka i full bemanning. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868375-2087091".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Infrastructure AB (org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
Nexer Infrastructure

Jobbnummer
9993566

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