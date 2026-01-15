IT-supporttekniker
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för digitalisering består av ett 80-tal personer, både medarbetare och konsulter. Vårt uppdrag är att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi.
Enheten för drift och infrastruktur ansvarar för drift, underhåll, utveckling och support av myndighetens driftplattformar och tekniska infrastruktur. Enheten består av 9 medarbetare och ett antal konsulter.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Är du den som ofta får frågan "kan du hjälpa mig med datorn?" Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en lösningsorienterad och serviceinriktad IT-supporttekniker som vill bidra till en stabil och användarnära IT-miljö. Du kommer att tillhöra supportteamet, som i dagsläget består av två personer.
I rollen arbetar du med varierande och utvecklande uppgifter inom first line support på plats i myndighetens lokaler. Du ansvarar för internt användarstöd kopplat till datorer, mobiltelefoner (iOS), skrivare och konferenssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
- ge support till interna användare via ärendehanteringssystem, telefon, fysiska besök och fjärrstyrning
- installera, konfigurera och uppdatera PC-klienter samt arbeta med användar- och systemadministration
- administrera och distribuera klienthårdvara, kringutrustning, mobiltelefoner och abonnemang
- hantera livscykeln för myndighetens IT-utrustning
- administrera användarkonton och behörigheter
- felsöka datorer, nätverk, skrivare, mobila enheter och konferensutrustning
I rollen ingår även ett kontinuerligt arbete med att uppdatera dokumentation och användarmanualer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad högskoleutbildning inom dataområdet, exempelvis högskoleingenjör med datainriktning, eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning. Du har minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i teknisk supportfunktion, gärna inom first line eller second line.
Du behöver även ha:
- mycket goda kunskaper om datorer, kringutrustning, mobila enheter (Apple) och konferensutrustning
- mycket goda kunskaper i Windows 11 och MS Office
- goda kunskaper inom MDM-system, gärna Ivanti
- goda kunskaper inom nätverk, kommunikation, virusskydd samt IT- och informationssäkerhet
- goda kunskaper i kontohantering i Active Directory, klientadministration samt katalog- och filrättighetshantering
(meriterande med erfarenhet av Novell iManager)
- goda kunskaper i administration av brevlådor i Exchange
- erfarenhet av ärendehanteringssystem
- kunskap om service management enligt ITIL
Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i engelska.Dina personliga egenskaper
Som person är du serviceorienterad, ansvarstagande och flexibel. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett gott ordningssinne. Du arbetar effektivt och följer instruktioner och rutiner, samtidigt som du kan arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde. Du trivs också med att samarbeta i team och har ett brett teknikintresse med vilja att utvecklas i din supportroll.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 37 000: - 43 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Anställningen är tillsvidare på heltid och provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. För att kunna ge bästa möjliga service till interna användare utförs arbete på vårt kontor i Göteborg. Arbetstiden är 08:00-16:30 helgfria vardagar. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
