IT-Supporttekniker
2025-08-19
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina.
Vilka är vi?
Vilhelmina kommuns verksamheter ligger i framkant när det gäller våra digitala miljöer.
Samtliga digitala enheter hanteras i rullande livscykler. Vi har god registervård, system med API-integration som pratar sömlöst med varandra och kraftfulla nätverk med accesspunkter och infrastruktur på Enterprise-nivå - centralt hanterade.
Verksamheterna uppdateras kontinuerligt med modern utrustning och det finns ett starkt driv hos medarbetarna att utveckla sina digitala arbetssätt. Vi utforskar också kontinuerligt området distansarbete och dess möjligheter.
Vår kärnmiljö och systemkarta vilar på Microsofts koncept, och klientmiljön bygger uteslutande på Windowsbaserade datorer. Vi har cirka 3000 användare i olika kategorier och i vår VMware-miljö förvaltas 150 stödsystem. I infrastrukturen som vi ansvarar för finns ungefär 400 aktiva nätverksenheter.
Vem är du?
Du är en sådan som älskar att koppla ihop människor - lika mycket som du älskar att koppla ihop switchar, accesspunkter och datorer. Du gillar problemlösning, för hade du inte gjort det hade den här annonsen knappast lockat dig.
Du har lätt för att arbeta både i team och ensam. Du är en person som upplever daglig lycka när en accesspunkt med röd status plötsligt blinkar grönt. Och du kan hålla huvudet kallt när sju stressade användare ropar på hjälp.
B-körkort behöver du, bland annat för att kunna besöka våra fastigheter och kunder i fjälldalarna. Vi förutsätter därför att du är trygg i vinterväglag - och vi misstänker att du trivdes utmärkt när du körde på halkbanan.
Vi lägger stor vikt vid din kommunikativa förmåga. Du är både teoretiskt driven och praktiskt lagd. Att vara lyhörd, uppfatta och bemöta andras behov är helt avgörande för att lyckas i rollen.
Du är prestigelös - resultatet och kundnöjdheten är viktigare än din egen insats. Du har heller inget problem med att säkerhetsprövas, eftersom du ofta befinner dig i klassade anläggningar och verksamheter.
Vad ska du göra?
Du får göra konkret skillnad i användarnas digitala vardag. Som vår räddande IT-superhjälte ingår du i Kommunstyrelsens IT-enhet. Du arbetar förebyggande, händelsestyrt och på uppdrag av verksamheternas kontaktpersoner - alltid i linje med kommunens IT-strategi och säkerhetsinstruktioner.
Du får tillgång till cirka 3000 digitala enheter - mobiler, datorer, switchar, routrar, accesspunkter och säkert någon kvarglömd laptop från 90-talet - och ansvarar för att allt lever, frodas och får en välmående livscykel.
Ibland utvärderar du ny teknik och arbetsmetoder, ofta baserat på AI. Varje ny tjänst som når dig ska antingen elimineras eller integreras i våra miljöer. Skugg-IT möter vi med nyfiket utforskande, och när verksamheterna behöver stöd är det du som håller dem i handen.
Tillsammans med chefer och systemförvaltare ser du till att goda initiativ övergår i långsiktig, dokumenterad förvaltning med maximal tillgänglighet. Det är också troligt att du ingår i vår beredskapsgrupp och bevakar att kritiska system fungerar även utanför kontorstid.
Ditt kontor finns tillsammans med övriga IT-tekniker i kanslihuset - och i servicebussen, som du kommer att få en speciell relation till.Publiceringsdatum2025-08-19Anställningsvillkor
Provanställning, 100 %, med tillträde under september månad 2025 eller enligt överenskommelse.
Välkommen till ett uppdrag som är ett skolboksexempel på internt och externt samarbete - och en uppkopplad resa med smarta lösningar och digitala verktyg!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
