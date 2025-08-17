IT-supporttekniker
2025-08-17
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en IT-supporttekniker.
I rollen ansvarar du främst för att ge användarstöd via telefon, e-post, portal och chatt. Arbetsuppgifterna omfattar att vägleda användare, felsöka samt åtgärda incidenter. Tillsammans med övriga i teamet bidrar du även till att utveckla arbetssätt och förbättra processer för att höja kvaliteten i leveransen. Arbetstiden är schemalagd och inkluderar både vardagar och helger.Publiceringsdatum2025-08-17Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning.
Tidigare erfarenhet av arbete inom IT-support, användarstöd eller kundservice (krav).
Stort teknikintresse och vilja att utvecklas inom IT-support.
Erfarenhet från detaljhandel är meriterande.
Vana att arbeta i ärendehanteringssystem, exempelvis ServiceNow eller motsvarande.
Mycket god kommunikativ förmåga och starkt fokus på service och användarupplevelse.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
