IT-supporttekniker - Aleris Sjukvård AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Aleris Sjukvård AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-08Om Aleris SjukvårdAleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård.Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Hög kvalitet på våra tjänster är en förutsättning för vår verksamhet.Efter sammanslagningen med Proliva har Aleriskoncernen i Skandinavien 5 400 medarbetare och omsätter 7 miljarder SEK.Aleris ägs av Triton.Vi söker nu två nya medarbetare till IT-supporten.Om du vill arbeta i ett härlig supportteam med stort engagemang är detta arbetsplatsen för dig.Om Aleris IT-supportVi är en helt ny funktion på IT bestående av ett mindre team som är stationerade på Sabbatsbergs sjukhus. Vi arbetar tätt i teamet och fokuserar på att skapa goda relationer till våra användare. Vi lägger stor vikt på teamwork och du kan förvänta dig att komma till ett team som delar kunskap mellan varandra. Vi erbjuder en positiv stämning i gruppen som tycker om att ge service med personlig attityd. Trivs du i rollen att hjälpa och vägleda andra så kommer du att trivas hos oss.Om arbetet och din utvecklingSom medarbetare i IT-supporten har man ansvar att tillgodose att slutanvändare får det bemötande, hjälp och stöd de behöver för att inte uppfatta IT-miljön som ett hinder i deras vardag.Exempel:Hantera beställningar, besvara tekniska frågor och felanmälningar som inkommer via telefon, e-post och besökAnalysera och felsöka problem samt följa upp incidenterGemensamt ansvara för att efterfölja och uppdatera interna rutinerUtföra sedvanliga servicedeskuppgifterGemensamt ansvar för onsitesupportOm dig vi sökerSom person är du social, noggrann och ansvarstagande. IT-supporten har hand om många ärenden och uppgifter vilket kräver på stor noggrannhet och en bra struktur i ditt arbete. Vi är även en ny funktion och du får här chansen att få vara med och bygga upp en IT-support tillsammans med dina kollegor. Du trivs med att hjälpa andra och lägger stor vikt vid att ge bra service. Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter inom IT men du ser rollen som supportmedarbetare som en spännande roll och bransch att få utvecklas vidare inom. I denna urvalsprocess kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi söker dig som:Har ett genuint intresse utav att lära och sätta dig in i nya uppgifterHar en god IT-vana, intresse för IT och problemlösningFörmåga till hög servicegradMeriterande: Arbetat inom kundtjänst, IT-support eller likvärdigt tidigareKan uttrycka sig obehindrat på svenska i tal och skrift2021-04-08IT-supporten har öppet måndag-fredag. Telefontider 08:00-17:00.Anställningsform: Tillsvidare med provanställningTillträdesdatum: OmgåendeIntervjuer sker löpandeAnsökan och kontaktVi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du enklast genom att klicka på "skicka ansökan" till höger och fylla i dina uppgifter. I och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.--------------------------------------------------------I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Aleris Sjukvård AB5678582