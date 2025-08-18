IT-Supporttekniker - On-site
2025-08-18
Är du en serviceinriktad IT-tekniker som trivs med att arbeta nära användarna och lösa deras tekniska utmaningar? Vi söker nu en IT Supporttekniker till ett spännande företag i centrala Stockholm.
Om rollen:
Som IT-Supporttekniker blir du en del av ett team som tillsammans ansvarar för att leverera förstklassig IT-support till företagets användare. Rollen är huvudsakligen onsite och innebär daglig kontakt med kollegor på kontoret.
Du arbetat i en varierande miljö där du hanterar allt från felsökning och användarstöd till installation och administration av klienter och system.
Arbetsuppgifter: Ge användarstöd onsite och via telefon/remote för hårdvara, mjukvara och nätverk
Installera, konfigurera och underhålla datorer, skrivare, mobiltelefoner och annan utrustning
Hantera användarkonton, behörigheter och säkerhetsinställningar (Active Directory, O365)
Felsöka och lösa tekniska incidenter samt eskalera mer komplexa ärenden vid behov
Delta i mindre IT-projekt och förbättringsinitiativ inom support och drift
Dokumentera lösningar och bidra till förbättrad intern kunskapsbas
Kvalifikationer: 2-3 års erfarenhet av IT-support, gärna i en internationell miljö
Goda kunskaper inom Windows 10/11, Microsoft 365 och Teams
Erfarenhet av Active Directory och grundläggande nätverkskunskap
Meriterande med erfarenhet av Mac OS och mobila enheter (iOS/Android)
God förståelse för IT-säkerhet och användarbehörigheter
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi söker dig som är: Serviceinriktad och lösningsorienterad med ett professionellt bemötande
Strukturerad och ansvarstagande
Van att prioritera i en dynamisk miljö
En lagspelare som uppskattar nära samarbete med kollegor
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559081-0932), http://www.consultingit.se Arbetsplats
Consulting It Kontakt
Marcus Lundberg marcus.lundberg@consultingit.se 0707683579
9463564