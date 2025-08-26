IT-supportspecialist
2025-08-26
Vänersborgs kommuns IT-miljö är central i vår strävan att skapa en mer effektiv och invånarfokuserad organisation.
Genom att arbeta "digitalt först" ges möjlighet till att effektivisera våra verksamheter, erbjuda bättre service till kommuninvånare, företagare och besökare samt att vara en attraktiv arbetsgivare.
IT-kontoret består idag av ca 35 medarbetare som ansvarar för drift, support, samordning och utveckling av Vänersborgs kommuns IT-miljö.
Vi söker nu en IT-supportspecialist för ett vikariat till avdelningen IT-support som idag består av tio engagerade medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Som IT-supportspecialist är du en problemlösare som trivs med varierande arbetsuppgifter och tekniska utmaningar. Du kommer att arbeta i en bred och komplex IT-miljö där du behöver både teknisk kompetens och förmåga att hitta lösningar på kluriga problem - ofta i direkt kontakt med användare.
Vi värdesätter att våra användare får snabb och effektiv service, och vi tror att nyckeln till detta är kompetenta, engagerade och serviceinriktade medarbetare. Därför söker vi dig som inte bara har teknisk skicklighet, utan också ett genuint intresse för att hjälpa människor och göra deras arbetsdag enklare.
Vi söker särskilt dig som trivs med att arbeta i IT-support över tid. Du ser värdet i att vara en stabil del av teamet och vill utvecklas inom rollen.
Du kommer i första hand fungera som ett användarstöd och dagligen arbeta med bland annat:
- Det bästa av två världar, både teknik och människor.
- Felsökning, support, installation, ärendehantering, fjärrstyrning, kunddialog och rådgivning.
- Erbjuda bra service och ett bra bemötande.
- Hantering av klientdatorer, verksamhetssystem, mobiltelefoner och surfplattor.
- Att följa upp och slutföra våra användares ärenden med fokus på kundnöjdhet.
- Kunskapsspridning, dokumentation samt framtagande av guider och manualer.
- Att dagligen göra skillnad i våra användares vardag.Kvalifikationer
För att du ska trivas i rollen som IT-supporttekniker hos oss ser vi att du har:
- God samarbetsförmåga, bidrar till en god arbetsmiljö och är prestigelös gentemot dina kolleger.
- Förmågan att lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.
- Lyhördhet och tillmötesgående attityd.
- Förmåga att arbeta med flera processer samtidigt och prioritera rätt saker.
- Användarfokus och god serviceanda
- Engagemang, stresstålighet, flexibilitet och trygghet i dig själv.
- Noggrannhet och god administrativ förmåga.
Vi värdesätter: - Stort eget IT-intresse och god vana att arbeta med datorer och kringutrustning.
- Empati och lugn.
- Förståelse för IT-infrastruktur och en vilja utvecklas inom IT-området.
- Erfarenhet av att jobba i Servicedesk med IT-support eller teknisk support.
- Kunskap inom exempelvis Windows OS och klient, Active Directory, Office 365, nätverk och hårdvara.
- Förmåga och intresse att genomföra felsökning av teknisk IT-miljö.
- Relevant utbildning med IT-inriktning på gymnasienivå eller likvärdigt.
- Erfarenhet av att arbeta med IT- och Informationssäkerhet.
- Erfarenhet av att arbeta i team och samarbeta med kollegor för att lösa tekniska problem.
- Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade arbetsförhållanden och tekniska krav
- Erfarenhet att arbeta inom ITIL v4.
- Erfarenhet av att arbeta med ITSM-system och dess olika processer.
- Tydlighet i din kommunikation och förmåga att formulera dig pedagogiskt på flytande svenska.
- Du har ett intresse för att utvecklas inom IT-support och trivs med att vara en del av ett team över tid.Övrig information
Om anställningen
Tjänsten är ett vikariat, men vi söker dig som är intresserad och ser möjligheten att bli en del av vårt team även på längre sikt. Möjlighet till förlängning kan finnas beroende på verksamhetens behov och därför kan det för rätt person finnas chans till fortsatt anställning och att få vara med och bidra till vår gemenskap samt utveckla vår IT-support över tid.
Då det förekommer resor i arbetet, krävs körkort för personbil.
Före anställning ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister inlämnas. Blankett för beställning finns på www.polisen.se
Det kan även bli aktuellt med en säkerhetsprövning.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
