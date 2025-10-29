IT-support till vår kund i Malmö
Adecco Sweden AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-10-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Vår kund står inför en större utrullning av nya laptops och behöver förstärkning under denna period. Totalt ska cirka 100 befintliga datorer bytas ut mot nya Dell-enheter med Windows 11. Ditt uppdrag blir att både installera de nya datorerna och ge användarna smidigt stöd när de får sina nya datorer, samtidigt som de lämnar in sina gamla enheter. Du blir en del av ett kompetent team på plats och får möjlighet att bidra med din erfarenhet av IT-support och installation.
Uppdraget är på heltid under cirka två veckor med start i mitten/slutet av november. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 8-17.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Installation och konfiguration av nya laptops (Dell, Windows 11)
• Säkerställa att Outlook, Teams, OneDrive och SharePoint fungerar för användarna
• Stödja medarbetare vid uppstart och inloggning på nya datorer
• Assistera vid enklare felsökning
• Hantera standardinstallationer och vid behov hänvisa specialprogram till tekniker på plats
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och van att arbeta strukturerat. Du trivs med att ge användarstöd och är bekväm i kontakten med olika typer av användare.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Goda kunskaper i Windows 11
• Allmän kunskap och praktisk erfarenhet av hårdvara och laptops
• Erfarenhet av enklare installationer och användarsupport
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Nationell Rekryterare
Maja Svensson Jobbnummer
9580451