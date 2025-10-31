IT-Support till kund i Solna
Bemannia AB (Publ.) / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Söker du ett givande extrajobb där du gör skillnad? Gillar du att arbeta med IT-support och är lösningsorienterad? Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker nu drivna och motiverade medarbetare för ett konsultuppdrag via Bemannia till Skolverket - en värdefull möjlighet för dig att göra en insats inom det svenska skolväsendet. Du kommer att ingå i ett team som ger support för de digitala nationella proven som äger rum kontinuerligt under året förutom sommar och över julhelgerna. Som supportkonsult kommer du att vara en viktig länk och bidra till att proven genomförs smidigt genom att erbjuda teknisk vägledning för lärare och skolpersonal.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia. Arbetet utförs på plats i Skolverkets lokaler i Solna Business Park under provtillfällen samt vid tider som är kopplade till dessa. Behovet är som störst under mars, maj, oktober och november, medan det är mindre under sommaren (inget behov under juli månad) och julhelgerna. Dina arbetstider kommer att variera men de är förlagda under kontorstid, måndag till fredag. Dina arbetsuppgifter
Besvara användarhandledande frågor om den tekniska plattformen via telefon till skolpersonal i samband med provtillfällena
Vägleda vid tekniska problem relaterade till den digitala provplattformen baserat på manualer
Vid behov vidarebefordra ärenden till andra grupperingar inom supportkedjan Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från IT-support via telefon
Kompletterad (valfri) gymnasieutbildning eller motsvarande nivå
Flytande svenska i tal och skrift För att trivas i rollen bör du vara serviceinriktad och pedagogisk, stresstålig och ha ett lösningsorienterat och flexibelt sätt samt ha en bra struktur och vara noggrann.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 07 november.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Pernilla Gärdén pernilla.garden@bemannia.se +46721754000 Jobbnummer
9584134