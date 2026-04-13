IT-strateg/molnarkitekt till stadsledningskontoret
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Är du redo att omsätta din erfarenhet av molnbaserade leveranser i en roll med stort inflytande? Som it-strateg/molnarkitekt arbetar du nära både teknik och verksamhet, och är med och driver utvecklingen av hybrid- och molnlösningar. Du bidrar till hållbara och värdeskapande it-lösningar för hela stadens behov.
Välkommen till oss
Stockholms stads strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering. Vårt uppdrag är att säkerställa kostnadseffektiva och ändamålsenliga it-leveranser och skapa förutsättningar för morgondagens digitalisering
På avdelningen för it och digitalisering ingår enheten Gemensam it. Vår enhet består av 18 engagerade medarbetare med mycket kompetens och där många arbetat hos oss under en lång tid. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att i en outsourcad it-miljö säkerställa leverans av ändamålsenliga och kostnadseffektiva stadsgemensamma it-plattformar och it-infrastruktur till stadens förvaltningar och bolag. Stockholms stads it-miljö är stor och komplex, med traditionella on-prem-leveranser via externa leverantörer. Många delar är under förändring och ersätts eller kompletteras med moln- och hybridlösningar.
För att hantera denna förändringsresa och vidareutveckla it-leveranserna söker vi nu en it-strateg/molnarkitekt med kompetens inom molnbaserad leverans.
Vi erbjuder
flexibel arbetstid och möjlighet till hybridarbete när arbetet tillåter
friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen
en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat,
goda kompetensutvecklingsmöjligheter och möjlighet att direkt bidra till samhällsnytta
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i rollen kommer att vara
stötta berörda leveransområden och kolleger med fokus på molnrelaterade frågor
tillsammans med berörda kolleger och leverantörer vara med och etablera och samordna avdelningens virtuella team för hantering av moln inom leveransen av plattformar och infrastruktur (CCoE)
tillsammans med berörda kolleger stötta stadens förvaltningar och bolag i deras kontakter med avdelningen i olika gemensam it-relaterade frågor
delta, leda och driva mindre projekt och utvecklingsaktiviteter
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
har gedigen erfarenhet av arbete med övergripande utveckling och förvaltning av molnbaserade it-leveranser (fokus IaaS och PaaS)
har erfarenhet på beställarnivå inom leveranser av hybridinfrastruktur och/eller multi cloud
har erfarenhet inom molnplattformar, företrädesvis Microsoft Azure
har kunskap inom molnrelaterad it-säkerhet
är en god kommunikatör med ledaregenskaper, van att samverka med såväl tekniskt kunnig personal som icke tekniska representanter från verksamhetssidan
har erfarenhet från att jobba mot eller i en komplex organisation
har god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
Meriterande är om du har:
erfarenhet från arbete inom kommunal eller offentlig sektor
erfarenhet av projektledning
Som person söker vi dig med ett stort intresse för ansvarsområdet och som kan omsätta engagemang i konkret handlingskraft. Du planerar och prioriterar ditt arbete effektivt samt levererar inom uppsatta tidsramar. Du bidrar till gott samarbete med berörda bolag och förvaltningar genom tydlig och anpassad kommunikation utifrån olika behov och situationer. Du är lösningsorienterad, lyhörd och förstår vikten av service, vilket gör att du agerar utifrån vad som bäst gynnar verksamheten. Vi ser att du har förmåga att axla en ledande roll, där du kan skapa förutsättningar för att effektivt nå gemensamma resultat. Du är en kulturbärare och bidrar till en arbetsmiljö präglad av engagemang och delaktighet. För att lyckas i rollen värderas din förmåga att lyfta blicken och tänka långsiktigt och strategiskt i val av tillvägagångssätt. Publiceringsdatum2026-04-13Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Ragnar östbergs plan 1 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Enhetschef/CTO
Stefan Carlson stefan.carlson@stockholm.se 08-50829824 Jobbnummer
9851732