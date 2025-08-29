IT-specialist med fokus licenshantering
2025-08-29
Försvarsmakten söker IT-specialist med fokus licenshantering för programvaror, teknisk inriktning
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. I vår värdegrund arbetar vi efter ledorden: Öppenhet Resultat Ansvar. Det innebär bland annat att Försvarsmaktens medarbetare löser sina uppgifter tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Inom Försvarsmakten drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget.
Hos oss har du stora möjligheter att bidra till nytta och samtidigt utvecklas inom ditt kunskaps- och intresseområde.
Licensfunktion
Tjänsten blir en del av ett team där alla hjälps åt att täcka upp på flera ansvarsområden. Teamet arbetar med ständiga förbättringar där uppdatering av processer och rutiner är en naturlig och viktig del i arbetet.
Licensfunktionen är till för att ge förutsättningar för verksamheten att få stöd i licenshantering. Teamet arbetar aktivt med att inköp och hantering av licenser sker enligt aktuella regelverk. En licensfunktion hanterar livscykeln av licenser från utredning, anskaffning, inköp, leverans, dokumentation, förnyelse och till avslut. Detta utförs genom påminnelser, inköp av förlängning, licensnycklar och hantering av portaler som uppgraderingar av nycklar. För beslut finns information om gällande avtal, stora förflyttningar och budget
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar flertalet aktiviteter som rör licenshantering för programvaror. Allt från att vara bollplank till förvaltning/användare, genomföra inköp enligt rutin, dokumentera och leverera licensnycklar i olika format. Bevaka förnyelser av licenser och större förändringar av programvaror och/eller licenser.
Det ingår också ett administrativt stöd i form av registrering och diarieföring samt vid behov agera kontaktyta till leverantörer när ordinarie affärshandläggare inte finns tillgänglig.
Den tekniska inriktningen innebär att hantera portaler med registrering och uttag av licencsnycklar, lägga ärenden mot leverantörer och delta i problemlösning för programvaror hos användarna. Utreda nya och befintliga program utifrån sårbarheter, licenskrav, tekniska krav mm.
Vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid förädraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Vi tror du har en teknisk bakgrund på höskolenivå med förståelse för programvarulicenser i verksamheten.
• Dataingenjör eller liknande teknisk bakgrund på högskolenivå alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet/utbildning som Försvarsmakten bedömer som likvärdig
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av licenshantering
• Du behöver behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift
• Inneha körkort (lägst B)
• Svensk medborgare
Meriterande
• Kännedom om inköp och avtal
• Erfarenhet av arbete med liknade arbetsuppgifter inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete med liknade arbetsuppgifter inom annan myndighet eller offentlig sektor
• Erfarenhet av säkerhetskyddsklassade uppgifter

Dina personliga egenskaper
Som person behöver du vara noggrann, strukturerad och flexibel. Du gillar att dokumentera och att följa upp åtaganden. Du är kompetent och arbetar metodiskt framåt vid svåra tekniska utredningar.
Du är trygg med att arbeta i en verksamhet i förändring och tillväxt och har ett högt säkerhetsmedvetande. Vår värdegrund och profession stämmer överens med dina värderingar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Anställningsformen är en civil tillsvidare befattning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för kandidat som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten. Placeringsort är Stockholm. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsteresor förekommer i arbetet.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 2025-09-28. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. Eventuella frågor gällande rekryteringsprocessen mailas till HR-generalist stina.bengtsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
