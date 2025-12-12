IT-specialist - Eskilstuna
2025-12-12
Vi söker nu en IT-specialist inom Exchange! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och service hänger ihop? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och säkerhet? Då kan det här vara din nästa utmaning - vi söker dig!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag - bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-enheten är en viktig stödfunktion inom Fortifikationsverket och består idag av cirka 50 medarbetare. Vi arbetar med både vanliga och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer och befinner oss i en kontinuerlig utvecklingsresa där både verksamhet och behov växer. I dagsläget är enheten organiserad i fyra grupper: IT-support, IT-systemförvaltning och -utveckling, IT-säkerhet samt IT-arkitektur och -infrastruktur.
Som IT-specialist med fokus på Windows server och Exchange ansvarar du för förvaltning och utveckling av Fortifikationsverkets Windowsbaserade serverplattform inom grupperingen för IT-infrastruktur. Rollen är bred och innefattar arbete med flera delar av vår infrastruktur så som Active Directory och övergripande automatisering med fokus på hela e-postmiljön.
Du kommer att ingå i ett team som arbetar med att säkerställa en stabil och säker infrastruktur i en komplex och skyddsvärd miljö där tillgänglighet och informationssäkerhet är avgörande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift, administration och vidareutveckling av Windows-servermiljöer.
• Felsökning, incidenthantering och problemlösning inom våra server och plattformsmiljöer.
• Deltagande i projekt och förändringsarbete inom drift, säkerhet och modernisering av infrastruktur.
• Dokumentation, förbättringsarbete och livscykelhantering av plattformskomponenter.
• Säkerhetsrelaterade uppgifter såsom hantering av e-postflöden, spamfilter, skydd mot skadlig kod och tekniker för säker kommunikation (t.ex. SPF, DKIM och DMARC).
• Förvaltning och utveckling av Active Directory, Exchange, Outlook, e-postfilter, Skype och andra relaterade plattformstjänster.
Vi söker dig som vill fördjupa dig inom vår e-postplattform och på sikt ta ett större ansvar för helheten. Du har gärna tidigare erfarenhet av uppgraderingar eller migrationer inom området och känner dig trygg i att installera, konfigurera och bidra till utvecklingen av lösningen. Rollen innebär också att du kommer vara med och kravställa förbättringar, delta i felsökning och bidra till en säker och stabil driftmiljö. Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasie- eller yrkeshögskoleexamen eller en annan utbildning som vi bedömer vara relevant för tjänsten.
• Flerårig erfarenhet av drift och förvaltning av Microsoft servermiljö.
• God kunskap om Active Directory och centrala infrastrukturtjänster.
• Erfarenhet av IT-säkerhet kopplat till drift, e-post och servermiljöer.
• Erfarenhet av att felsöka komplexa tekniska problem och arbeta strukturerat.
Det är meriterande om du har:
• Flerårig erfarenhet av drift och förvaltning av Microsoft Exchange
• Erfarenhet av att arbeta med säker e-postkommunikation.
• Grundläggande kunskap om Linux-baserade serversystem.
• Färdighet i PowerShell för enklare automatiseringsuppgifter
• Relevant certifiering eller utbildning från Microsoft och inom e-postsäkerhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Som person arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö samt hanterar stress på ett konstruktivit sätt och bibehåller ett gott humör även vid press och motgångar.
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 18 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Bashir Rabbani 010-44 44 969, biträdande it-chef Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9641959