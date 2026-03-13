IT-samordnare, vikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Stabsenheten ansvarar för förvaltningens övergripande strategiska planering och styrning samt att stötta förvaltningens verksamheter i deras uppdrag.
I stabens uppdrag ingår att leda och samordna horisontell samverkan inom flera områden samt att bidra i styrningen utifrån stadsgemensamma styrdokument. Vi söker nu en vikarierande IT-samordnare. I enheten får du kollegor som arbetar inom funktionerna nämndkansli, arkiv, kommunikation, säkerhetssamordnare, samordning för styrning och ledning samt internservice. Du kommer även arbeta nära förvaltningens olika verksamheter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder goda anställningsförmåner såsom friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid. Du kan även förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar.
Din roll
Du stödjer förvaltningens verksamheter i frågor kring digital utrustning och lokal support, kontoadministration och behörigheter. Du gör även vissa beställningar av datorer och telefoner genom vårt beställningssystem, Agresso, nätverkshantering avseende brandväggar, IP-hantering, underhåll och beställningar av
systemlicenser. Du kommer även att ansvara för förvaltningens telefoni. Stockholms stad köper helpdesk funktion, samt leasar datorer av TietoEvry och du kommer att vara vår
kontaktperson gentemot leverantören.
Din kompetens och erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten hos oss vill vi att du har:
• relevant utbildning utifrån uppdrag och arbetsuppgifter, t.ex utbilding inom IT-området. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete som IT-samordnare
• God samarbetsförmåga
• God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från arbetat inom Stockholms stad
