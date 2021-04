IT-samordnare till barn- och utbildningsförvaltningen - Ekerö kommun - Datajobb i Ekerö

Ekerö kommun / Datajobb / Ekerö2021-04-07Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, stabil ekonomi, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS STAB arbetar stödjande gentemot förvaltningens olika verksamhetsområden (Förskola, Skola, Central elevhälsa, Matproduktion samt Centrum för vuxenutbildning, arbete och gymnasium). Staben håller ihop nämndprocessen och gör underlag till barn- och utbildningsnämnden. Staben leder och deltar i olika utvecklingsprojekt, genomför utredningar och utvärderingar, driver kvalitetsarbete samt handlägger och administrerar ärenden. Staben har många medborgarkontakter samt kontakter med olika förskolor/skolor och huvudmän.Länk till Ekerö kommuns hemsida2021-04-07Nu söker vi en IT-samordnare som förenar teknik och verksamhet!I rollen som IT-samordnare ingår att stötta, samordna, koordinera och utveckla barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Du samarbetar tätt med IT-enheten och BUF inom hela IT-området. I förvaltningen använder vi olika IT-stöd såsom dokumentation, avgiftshantering, ansökningar, placeringar i förskola/skola.Du håller ihop och driver frågor från IT-ansvariga inom förskola/skola samt deras frågor som relateras till lärar- och elevdatorer samt Ipads och appar (t ex MDM). Du kommer att vara en länk mellan förvaltningen och IT-enheten samt en kanal för IT-enheten att kommunicera och stötta våra förskolor/skolor. Arbetet innebär även att du kommer att delta i olika projekt på uppdrag av BUF. Du samarbetar nära kommunens IT-enhet och din arbetsplats är till delar förlagd på IT-enheten. Du ingår i förvaltningen stab och rapporterar till stabschef.Förvaltningen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och du kommer att ha en viktig roll i det pågående arbetet för att tillsammans med staben och IT-enheten öka det IT-relaterade stödet till förvaltningens organisation. Med utgångspunkt i nationella strategier, Ekerö kommuns övergripande digitala agenda, läroplaner och styrdokument har förvaltningen under 2020 tagit fram en digital agenda som beskriver vårt önskade läge och lyfter fram särskilt utpekade utvecklingsområden. Som vår IT-samordnaren kommer du att ha en viktig roll i förvaltningens arbete med den digitala agendan, där du också ingår i systemförvaltargruppen.Eftergymnasial utbildning med IT-inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat IT-arbete, gärna inom den offentliga sektorn och är bra på att tillägna dig information, såväl teknisk som verksamhetsspecifik och kan omsätta det i handling. Som person är du flexibel, ansvarstagande och drivande, samtidigt som du har god förmåga skapa nätverk och samverka med andra. Din analytiska förmåga hjälper dig att se IT-frågorna i förhållande till den helhet som förvaltningens uppdrag innebär samt till kommunen som helhet. Vidare ser vi att du har en pedagogisk förmåga för att knyta ihop verksamhetens mångfacetterade behov med en enhetlig IT-och systemmiljö. Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt i svenska och är bra på att hantera ett högt och varierande arbetstempo med förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Omfattning: HeltidAnställningsform: TillsvidareI den här rekryteringen samarbetar Ekerö Kommun med Experis. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Pia Boström.Om Ekerö kommunVi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Precis som vi, är du serviceinriktad, professionell och gillar att bygga relationer med kollegor. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.