IT-säkerhetsspecialist
2026-04-29
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du spela en nyckelroll i att stärka kommunens IT-säkerhet och samtidigt bidra till ett tryggare digitalt samhälle? Nu söker vi en IT-säkerhetsspecialist som vill vara med och utveckla, skydda och framtidssäkra vår digitala miljö i ett område som är både samhällsviktigt och i ständig utveckling.
Ditt nya jobb
IT-säkerhet är ett område som både är prioriterat och under snabb utveckling inom Jönköpings kommun. I din roll som IT-säkerhetsspecialist kommer du arbeta med att utveckla, förvalta och använda verktyg för att analysera hot, bedöma risker och vidta åtgärder för att skydda kommunens verksamhet och dess IT-infrastruktur. Du kommer vid behov delta i förstudier och projekt. Samarbete kommer att ske med övriga roller inom IT-säkerhet och inom vår avdelning men även användare och representanter i kommunens olika förvaltningar.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Analys och uppföljning av säkerhetsrelaterade händelser
Arbete med risker, sårbarheter och tekniska skydd i IT-miljön
Deltagande vid hantering av incidenter och säkerhetsrelaterade ärenden
Medverkan i projekt, förstudier och förbättringsarbete ur ett IT-säkerhetsperspektiv
Tjänsten är placerad på Digitaliseringsavdelningen och enheten Strategi och utveckling. Digitaliseringsavdelningen är en del av Stadskontoret inom Jönköpings kommun.
Din kompetens
Som IT-säkerhetsspecialist hos oss tar Du initiativ sätter igång aktiviteter och strävar alltid efter att uppnå resultat. Med ett starkt ansvarstagande ser du till att strukturerat driva dina uppgifter och processer framåt. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor och har en analytisk förmåga som gör att du snabbt kan bryta ner problem i mindre delar för att hitta de bästa lösningarna.
Att arbeta tillsammans med andra är något du gör naturligt och du relaterar till dina kollegor på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar och kommunicerar öppet, vilket hjälper dig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Din positiva attityd till både arbetet och organisationen gör dig till en viktig del av vårt team.
Du har en utbildning med inriktning mot IT och/eller IT-säkerhet eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har god kunskap kring IT-säkerhet i Microsofts server och klientmiljöer samt god kunskap om nätverkskommunikation och nätverkssäkerhet.
För att lyckas i detta uppdrag är det meriterande om du har erfarenhet av följande:
Arbete med IT-säkerhet hos en större organisation, företag eller myndighet.
Arbete inom en eller med en SOC eller motsvarande säkerhetsfunktion.
Arbetat med stöd av ramverk/tekniker som t.ex. CIS Controls v8, NIST 2.0, MITRE eller ISO 27002.
Certifieringar inom IT-säkerhetsområdet (t.ex. CISSP.).
Tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation med liknande uppgifter
Välkommen till oss
Digitaliseringsavdelningens uppdrag är att stödja kommunens verksamheter genom hela digitaliseringsresan - från att ett utvecklingsbehov uppstår hela vägen till kostnadseffektiv, tillförlitlig och säker IT-drift. Avdelningen har ett uttalat mål att kommunen ska kunna öka takten i digitaliseringsarbetet samt att synliggöra de framsteg, förbättringar, effekter och nyttor som utgör resultat av arbetet. Avdelningen ansvarar även för att tillhandahålla effektiva IT-tjänster samt en säker, robust och skalbar digital infrastruktur som stödjer och möjliggör digitaliseringsarbetet.
Är du redo att ta dig an denna utmaning och vara en del av Jönköpings kommuns framgång? Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och trevliga team!
Läs mer om Jönköpings kommun som arbetsgivare här.
Bra att veta
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare. Som medarbetare i Jönköpings kommun är man krigsplacerad. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Niklas Lingvall, Enhetschef IT Strategi och utveckling, tel 036-10 61 86 eller niklas.lingvall@jonkoping.se
Önskar du kontakta en facklig representant hittar du dem här.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
551 89 JÖNKÖPING
Stadskontoret Kontakt
Patrik Andersson, Vision patrik.andersson@jonkoping.se 036-107398
9881874