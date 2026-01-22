IT-säkerhetsspecialist - Senior (Nivå 4)
2026-01-22
Plats: Luleå Omfattning: Heltid (40 h/vecka) Distansarbete: Upp till 50 % Uppdragsperiod: 2 mars 2026 - 28 februari 2027 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Vi söker en senior IT-säkerhetsspecialist till ett långsiktigt uppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget är placerat i Luleå och innebär arbete i ett virtuellt team tillsammans med specialister inom IT- och informationssäkerhet.
Du kommer att ha en central och rådgivande roll i gränslandet mellan verksamhet, IT-drift, förvaltning och systemutveckling, med fokus på att stärka och vidareutveckla informations- och IT-säkerheten.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Stödja och bidra vid informationsklassificering samt säkerhetsåtgärder i befintliga och nya IT-system
Ge kvalificerad rådgivning till både IT-specialister och verksamhet
Utveckla, förbättra och dokumentera rutiner och riktlinjer inom informations- och IT-säkerhet
Arbeta med incident- och ärendehantering
Genomföra granskning, uppföljning samt hot- och riskanalyser
Arbeta proaktivt och föreslå förbättringsåtgärder inom säkerhetsområdet
Kompetensnivå
Uppdraget kräver kompetensnivå 4, vilket innebär:
Mycket hög kompetens och bred erfarenhet inom IT- och informationssäkerhet
Erfarenhet från stora och komplexa uppdrag med hög leveranskvalitet
Förmåga att ta huvudansvar och leda arbete inom sitt område
Mycket hög grad av självständighet
Kvalifikationer (ska-krav)
Du ska ha:
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-/informationssäkerhet inom offentlig sektor eller större organisation (100+ anställda)
Gedigen erfarenhet av att arbeta med och dokumentera hot- och riskanalyser
Erfarenhet av cybersäkerhetsramverk såsom NIST CSF, CIS Controls, COBIT, ISO 27001/27002 eller motsvarande
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av att ta fram formell dokumentation såsom strategier, policys och riktlinjer
Erfarenhet av att planera och följa upp utbildningsinsatser inom cybersäkerhet
Certifieringar såsom CISSP, CISM, CISA, CompTIA Security+, GIAC GSEC eller motsvarande
Övrig information
Uppdraget kräver säkerhetsklassning, vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett krav
Uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsprövning är godkänd
Arbete sker 2-4 dagar per vecka på plats i Luleå, övrig tid på distans
Möjlighet att inställa sig på plats med kort varsel krävs
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
