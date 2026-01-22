IT-säkerhetsspecialist - Senior (Nivå 4)

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Luleå
2026-01-22


Visa alla datajobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Luleå, Sundsvall, Upplands-Bro, Järfälla, Solna eller i hela Sverige

Plats: Luleå Omfattning: Heltid (40 h/vecka) Distansarbete: Upp till 50 % Uppdragsperiod: 2 mars 2026 - 28 februari 2027 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Vi söker en senior IT-säkerhetsspecialist till ett långsiktigt uppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget är placerat i Luleå och innebär arbete i ett virtuellt team tillsammans med specialister inom IT- och informationssäkerhet.
Du kommer att ha en central och rådgivande roll i gränslandet mellan verksamhet, IT-drift, förvaltning och systemutveckling, med fokus på att stärka och vidareutveckla informations- och IT-säkerheten.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:

Stödja och bidra vid informationsklassificering samt säkerhetsåtgärder i befintliga och nya IT-system

Ge kvalificerad rådgivning till både IT-specialister och verksamhet

Utveckla, förbättra och dokumentera rutiner och riktlinjer inom informations- och IT-säkerhet

Arbeta med incident- och ärendehantering

Genomföra granskning, uppföljning samt hot- och riskanalyser

Arbeta proaktivt och föreslå förbättringsåtgärder inom säkerhetsområdet

Kompetensnivå
Uppdraget kräver kompetensnivå 4, vilket innebär:

Mycket hög kompetens och bred erfarenhet inom IT- och informationssäkerhet

Erfarenhet från stora och komplexa uppdrag med hög leveranskvalitet

Förmåga att ta huvudansvar och leda arbete inom sitt område

Mycket hög grad av självständighet

Kvalifikationer (ska-krav)
Du ska ha:

Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-/informationssäkerhet inom offentlig sektor eller större organisation (100+ anställda)

Gedigen erfarenhet av att arbeta med och dokumentera hot- och riskanalyser

Erfarenhet av cybersäkerhetsramverk såsom NIST CSF, CIS Controls, COBIT, ISO 27001/27002 eller motsvarande

Meriterande
Det är meriterande om du även har:

Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete

Erfarenhet av att ta fram formell dokumentation såsom strategier, policys och riktlinjer

Erfarenhet av att planera och följa upp utbildningsinsatser inom cybersäkerhet

Certifieringar såsom CISSP, CISM, CISA, CompTIA Security+, GIAC GSEC eller motsvarande

Övrig information
Uppdraget kräver säkerhetsklassning, vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett krav

Uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsprövning är godkänd

Arbete sker 2-4 dagar per vecka på plats i Luleå, övrig tid på distans

Möjlighet att inställa sig på plats med kort varsel krävs

Ingen ersättning utgår för resor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7095234-1802721".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
Månskensvägen (visa karta)
132 39  SALTSJÖ-BOO

Jobbnummer
9698898

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: