It-säkerhetskonsult
2026-04-24
Har du kompetens inom nätverk och brandväggar och kan bygga om och säkra kundens befintliga infrastrukturlösning? Då är det Dig vi söker.
Om Certezza
Certezza är ett oberoende informations- och cybersäkerhetsföretag som levererar avancerade tjänster och produkter inom hela informations- och cybersäkerhetsområdet. Idag är vi flitigt engagerade hos våra kunder som konsulter och rådgivare på både en strategisk samt teknisk nivå. Vi är måna om våra medarbetare och ser till att alla har de verktyg som behövs för att fullfölja sina uppdrag, men även för att utvecklas. Vi har en stark efterfrågan på våra tjänster och därför söker vi nya kollegor till våra kompetensområden.
I din roll som It-säkerhetskonsult
Som en del av arbetet ingår det att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Din roll innefattar att utveckla tillförlitlig arkitektur och design som omfattar bland annat att bygga nätverk och installera/underhålla brandväggar.
Uppdragen kan bestå av hela livscykelprocessen eller delar av förstudie, design, implementation, dokumentation, analys, support, revision och andra kringliggande uppgifter. Utöver det ingår även projekt- och förbättringsarbete.
Du kommer att vara ute hos kunder både på kortare och längre uppdrag och därför är det viktigt att du kan agera affärsmässigt och vara serviceminded.
Kvalifikationer som it-säkerhetskonsult
Som konsult har du en djup kompetens inom nätverk och brandväggar och kan bygga om kundens befintliga infrastrukturlösning. Du kan snabbt bearbeta relevant information och sätta dig in i kundernas nätverk. Det kommer naturligt för dig att fokusera på säkerhetsaspekterna.
Det är meriterande om du har studerat nätverksteknik med säkerhetsinriktning och har tidigare vana som projektledare. Vi tror även att du har några års arbetserfarenhet från arbete med datanätverk eller serverdrift. Du är tekniskt skicklig och har erfarenhet av att planera och dokumentera större projekt.
Det är meriterande om du har god kompetens:
Nätverk, TCP/IP, IPv4, IPv6, VPN, 802.1X
Allmän nätverksfelsökning
Managering av större nät
Brandväggar (Clavister, Check Point m.fl.)
Windows/Linux
Övervakning av tjänster och enheter
Switchar och routrar (Cisco, HPE, m.fl.)
Vi tror att du är social, nyfiken och positiv som person och lyhörd mot kunder och har lätt för att arbeta strukturerat då du är engagerad i det du gör.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav.
På Certezza erbjuder vi
På Certezza kan vi stolt säga att alla medarbetare spelar en viktig roll när det gäller att göra Certezza till ett välmående och framgångsrikt företag. Det som gör oss unika är vår familjära anda som skapar en genuin gemenskap och som gör att vi har roligt på jobbet. Här kan du läsa hur våra medarbetare tycker att det är att jobba på Certezza.
Då vi är ett erkänt företag inom informationssäkerhetsbranschen jobbar vi ofta med intressanta uppdrag. För att Certezza ska ligga i framkant måste våra medarbetare ständigt kompetensutvecklas. Varje år lägger medarbetarna upp en individuell utbildningsplan tillsammans med sin konsultchef som också stöttar dig i ditt arbete för att du ska trivas och kunna fokusera på dina uppdrag. Våra konsultchefer jobbar även med ömsesidigt förtroende för att bidra till ett mer hållbart arbetsliv för våra medarbetare.
Vidare erbjuder vi
Vidare erbjuder Certezza
• Spännande uppdrag som gör verklig skillnad, inom både offentlig och privat sektor
• Möjlighet att arbeta tillsammans med några av branschens mest erfarna experter och fördjupa dig inom avancerad cybersäkerhet
• Kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till relevanta certifieringar
• Goda karriärmöjligheter och ett aktivt kompetensutbyte inom organisationen
• Flexibilitet och förtroende i hur du lägger upp ditt arbete med fokus på resultat
• En kultur som präglas av nyfikenhet, samarbete och balans i livet, där hög kompetens möter låg prestige
• En inkluderande gemenskap och ett klimat där du kan vara dig själv
• Trygg anställning med konkurrenskraftiga förmåner - https://certezza.net/karriar/en-fin-karriar/
• Centralt beläget kontor i Gamla stan med goda kommunikationer
Start: omgående/enligt överenskommelse
Lönesättning: fast grundlön
Tjänsten omfattar: heltidstjänst tillsvidare
Placeringsort: Kornhamnstorg, Gamla stan
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Mona Faghihi, rekryteringsspecialist, på mona.faghihi@certezza.net
. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt då vi gör ett löpande urval och intervjuar kontinuerligt. En djupintervju samt bakgrunds- och registerkontroll kommer utföras innan beslut om anställning fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Certezza AB
(org.nr 556536-1150), https://certezza.net/
