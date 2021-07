IT-projektledare till Nexer! - Nexer AB - Datajobb i Göteborg

Nexer AB / Datajobb / Göteborg2021-07-06Är du grym på att leda IT-projekt? Har du hittat hem i digitaliseringens fantastiska och föränderliga värld? Lockas du av att ett varierat arbete hos olika kunder och branscher? Då är du kanske IT-projektledaren som vi på Nexer letar efter!Hur ser rollen ut?Vi söker dig som har arbetat några år som IT-projektledare och vill fortsätta utvecklas som konsult hos oss på Nexer. Du jobbar på uppdrag hos våra kunder inom olika verksamheter och branscher runt om i Göteborgsområdet. Som projektledare ansvarar du för ett eller flera projekt, delprojekt eller program. Många gånger är du med från projektstart och leder arbetet från definition av projektet till slutleverans. Du kan även komma att arbeta med utredningar, analyser och förstudier. De flesta av våra kunder går igenom eller står inför den agila resan, så vi ser gärna att du har erfarenhet av och vill arbeta agilt.Du blir del av Nexers passionerade Strategy-gäng. Vi ser erfarenhets - och kunskapsutbyte som ett självklart led i din och dina kollegors utveckling. Genom kurser och certifieringar hjälper vi dig att utvecklas i den riktning du önskar. Vi är problemlösare av högsta rang och att coacha team och individer är det roligaste vi vet. Att ha kul på jobbet är en av de viktigaste sakerna som leder till att man gör ett bra jobb och trivs - vi har kul!2021-07-06Du har erfarenhet av projektledning av både små och stora IT-projekt och har arbetat självständigt såväl som i team. Med i ryggsäcken har du erfarenhet från både traditionell projektmetodik och från agila metoder. I botten har du en teknisk högskoleexamen och vi ser det som en fördel om du har arbetat som konsult tidigare. Det är även meriterande om du har projektledarcertifieringar enligt Prince2, PMI, IPMA eller motsvarande.Utöver dina erfarenheter är du en engagerad och strukturerad person som bygger relationer, coachar och stöttar teamet och säkerställer att resultaten nås med alla med på tåget. Du förstår vad det innebär att vara konsult och är bra på att leverera och få saker i mål samtidigt som du inte tar allt på största allvar och kan bjuda på dig själv. Effektiv och rak kommunikation är viktigt för dig, och du behärskar både svenska och engelska på en professionell nivå.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Klara Matsdotter på klara.matsdotter@nexergroup.com . Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka!Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien."Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-19Nexer AB5849927