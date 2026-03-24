IT-Projektledare
2026-03-24
Vi söker en IT-Projektledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Projektledaren ansvarar för att leda och koordinera ett komplext IT-projekt med många integrationer, från upphandling till implementering. Rollen innebär att säkerställa att projektet når uppsatta mål inom tid, kostnad och kvalitet, samt att skapa struktur, driva framdrift och samverka med både interna och externa aktörer. Projektledaren har även en central roll i upphandlingsprocessen, kravhantering och införande av nya system i en befintlig IT-miljö. Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Bygga en projektorganisation för att kunna genomföra projektet och dess ingående delprojekt i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet.
Medverka vid upprättande och uppföljning av projektspecifikationer och planer.
Bidra till att projektet drivs i enlighet med processer, riktlinjer, rutiner och strategier.
Ansvara för budget- och prognosarbete samt följa upp ekonomin tillsammans med organisationen controller.
Följa upp leverans och resultat för respektive ansvarsområde
Hantera risker - Systematiskt identifiera och hantera okända händelser i projektet.
Statusrapportering till sponsor och andra intressenter/forum.
Stödja samarbetet med upphandlingsledare i avtals- och upphandlingsfrågor.
Bidra i resursplanering och hantering, inklusive avrop av konsulter, framtagning av uppdragsspecifikationer och projektintroduktion.
Medverka vid överlämning av projekt och leveranser till mottagare enligt projektbeställningen.
Delta vid projektavslut, erfarenhetsåterföring och framtagning av slutrapport.
Stödja samordning och kommunikation med interna och externa intressenter.
Skapa en projektkultur som harmonierar med TF:s värderingar
Identifiera och rapportera avvikelser, risker och hinder i programmet samt föreslå och driva åtgärder för att minimera konsekvenserna.
Säkerställa att kravinhämtning från identifierade intressenter omhändertas i upphandlingsunderlaget.
Ta fram ett TJUT (Tjänstemannautlåtande) för beslut.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha minst sju (7) års yrkeserfarenhet som IT-projektledare.
Du ska ha varit projektledare för minst tre (3) större IT-projekt som omfattat utveckling och/eller införande av nya IT-system eller tjänster. Projekten ska ha haft en budget om minst trettio (30) miljoner kronor per projekt.
Du ska ha minst två (2) tidigare uppdrag där du självständigt medverkat i framtagande av kravunderlag och genomförande av upphandlingar inom IT-projekt i offentlig verksamhet, i enlighet med LOU eller LUF.
Du ska ha drivit minst tre (3) IT-projekt i implementerings- eller genomförandefasen, samt drivit minst en av faserna analys, planering eller avslut. Erfarenhet ska inkludera ansvar för planering, styrning och leverans, inklusive budget, prognoser och riskhantering.
Du ska ha erfarenhet som projektledare från minst ett (1) systemersättningsprojekt (utbyte av befintligt IT-system mot nytt) i en integrationsintensiv miljö med minst trettio (30) integrationer.
Du ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att driva IT-projekt enligt agila metoder.
I rollen är det viktigt med en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet från minst ett (1) projekt eller uppdrag som involverat trafikinformation inom kollektivtrafik.
Erfarenhet av att driva IT-projekt enligt XLPM eller liknande projektstyrningsmetod.
Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, datateknik eller motsvarande.
Projektledarcertifiering tex IPMA, PMI.Dina personliga egenskaper
Uppdraget kräver god förmåga att koordinera och prioritera mellan olika arbetsuppgifter och säkerställa att rätt saker görs.
Du behöver ha starkt eget driv, kunna arbeta självständigt och ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna arbeta i grupp (sammarbetsförmåga).
Uppdraget kräver en nyfiken och analytiskt lagd person.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
