IT-konsult till Skellefteå - Outright Solutions AB - Supportteknikerjobb i Skellefteå

Outright Solutions AB / Supportteknikerjobb / Skellefteå2021-06-30Som IT-konsult hos oss på Gibon Skellefteå arbetar du med applikationssupport, hårdvarusupport, nyinstallation och utbyte av datorer/servrar. Du kommer att ta mycket eget ansvar så att uppdragen blir utförda enligt beställning från kund. Du förflyttar dig kanske under dagen till nya platser och du njuter av att ge en högkvalitativ service var du än är. Hos våra kunder finner man ofta en hybridmiljö med Virtualiserade servrar, Microsoft 365, Azure, Backuplösningar och Brandväggar.Att förstå kundens behov och ha förmågan att översätta detta till en väl fungerande IT-lösning är vår vardag. Du är naturligtvis även delaktig i att utveckla verksamheten tillsammans med resten av teamet.Vem är du?Du är en social person som kan axla ett uppdrag som är av största vikt för en fungerande IT hos våra kunder. Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera av efterfrågade områden. Vi vet att rätt inställning är allt och tror att du brinner för att hela tiden göra ditt bästa. Du är van att arbeta självständigt men också i projektform. Du har ordning och reda och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Du tycker om att bygga och förädla relationer och att arbeta professionellt med en affärsmässig inställning i allt du gör.Kvalifikationer vi söker är:Grundkompetens inom Microsofts serverprodukter.Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: Microsoft Windows Server, Active Directory, Exchange, Hyper-V, VMware, SQL Server, Veeam, Datalagringslösningar (SAN/NAS).God social och analytisk förmåga.Körkort (Krav).Mer information och ansökanSkicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast den 30/7-21. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30Outright Solutions ABAnbudsgatan 393157 Skellefteå5839585