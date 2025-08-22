IT-konsult inom servicedesk
Älskar du att hjälpa till och har samtidigt en bred kompetens inom IT? I den här rollen som IT-konsult inom servicedesk kommer du få arbeta med användarsupport och lösning av IT-incidenter genom felsökning och diagnostisering.
Uppdragslängd: start snarast - ca 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Du kommer att arbeta med support för att hjälpa svenska användare och att lösa deras tekniska problem genom felsökning. Arbetet sker primärt via telefon och mailkontakt samt en viss del via på-platssupport. Du kommer även att hantera beställningar inom IT såsom datorer, skärmar m.m.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en serviceroll, är kundfokuserad och serviceinriktad. Det är viktigt att du ser dig själv som en lagspelare som tillsammans med andra jobbar mot långsiktiga men även kortsiktiga mål. Du är van att jobba i ärendehanteringssystem, kunskapsdatabaser och remote-verktyg.
Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat och din goda grund i engelska blir särskilt viktig då du kommer tillhöra ett virtuellt globalt IT-team med internationella kollegor och kunder.
Som person är du nyfiken och engagerad och följer med i IT-utvecklingen. Andra viktiga egenskaper är att du vill utvecklas och har en lösningsorienterad inställning i allt du gör. Det här uppdraget passar dig med viljan att ge service och att utvecklas.
Meriterande
•
MS Office365
•
Active Directory
•
Applikationer t.ex. SAP och produktionsnära applikationer
•
Kunskap inom telefoni och skrivare
•
Språkkunskaper utöver svenska/engelska
•
Förståelse för nätverk och kommunikation
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
