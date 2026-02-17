IT-jobb, göra hemsidor
2026-02-17
Kreativ webbutvecklare sökes till spännande nystartsprojekt (Extrajobb/Student):
Svenska Bolån AB, orgnr. 556782-4916
Om rollen Är du en stjärna på att bygga hemsidor och vill vara med från start i nya projekt? Vi söker nu en driven person - gärna student eller dig som vill bygga upp din portfolio - som kan hjälpa oss att skapa moderna och användarvänliga webbplatser för våra nystartsprojekt.
Här får du stor frihet att vara kreativ och sätta din egen prägel på hur projekten presenteras digitalt.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Skapa och designa hemsidor från grunden (eller utifrån mallar).
Ansvara för att sidorna är mobilanpassade och snabba.
Implementera grundläggande SEO så att våra projekt syns på Google.
Vid behov hjälpa till med enklare grafiskt material och logotyper.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i HTML/CSS och gärna Javascript.
Erfarenhet av verktyg som WordPress, Webflow, Framer eller liknande AI-baserade byggverktyg.
Har ett öga för design och användarvänlighet (UX/UI).
Är självgående, snabb i tanken och gillar "nystartskänslan".
Kan kommunicera flytande på svenska.
Det viktigaste är att du har driv och kan lära dig att få projekt klara.
Vad vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som går utmärkt att kombinera med studier.
Möjligheten att bygga en stark portfolio med verkliga kundcase.
Stor frihet att lägga upp ditt arbete själv.
En plats i ett kreativt team med korta beslutsvägar.
Omfattning: Extrajobb/Projektform efter behov. Plats: Distans går bra, Vi finns i Sickla, Stockholm.
Lön: Enligt överenskommelse / Timlön.
Ansökan Låter detta som du? Skicka ett kort personligt brev och - viktigast av allt - länkar gärna till tidigare projekt eller din portfolio till: kauppi@svenskabolan.se
Har du ingen erfarenhet, skriv att du klarar projekt med ditt engagemang istället.
Vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: kauppi@svenskabolan.se
