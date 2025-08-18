IT-Interimschef
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning: (notera, inga underkonsulter - endast anställning gäller)
Bakgrund
Kund och dess verksamhet är inne i en stor förändring och expansionsfas. Det pågår stora utvecklingsinsatser, omfattande förvaltningsverksamhet samt organisatoriska och processmässiga förändringar.
Roll och ansvar
Att vara interimschef innebär att man planerar, genomför, följer upp och rapporterar om ett verksamhetsområde. Konsulten ska även initiera och genomföra förbättringar som ligger i linje med avdelningens och verkets strategiska planer.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter
Ansvar för ett verksamhetsområde
Personal- och budgetansvar
Verksamhets- och personalutveckling
Regelbundna möten och avstämningar med medarbetare
Rekrytera/Avropa konsulter
Medlem i ledningsgrupp
Medlem i styrgrupper t.ex. såsom för projekt och/eller förvaltning
Följa upp leveranser och samt arbete inom linje, projekt eller förvaltning med t.ex. projektledare, programledare, förvaltningsledare m.m. inom ditt ansvarsområde.
Krav på tjänsten
Obligatoriska krav (måste uppfyllas)
Högskole-/universitetsutbildning om 120p/180hp inom Elektroteknik, Datavetenskap eller Systemvetenskap. Eller motsvarande liknande roller/erfarenhet under minst 10 år.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av chefsroller och ledarskap med personalansvar för minst 15 personer, samt med budgetansvar under de senaste 15 åren.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i ledande roll som haft teknisk inriktning med fokus på IT-system/applikationer de senaste 10 åren.
Arbetslivserfarenhet av att praktiskt ha arbetat med förändringsledning i en medelstor eller stor organisation minst 3 år.
I ledande roll, vid minst 3 olika tillfällen/uppdrag, drivit och lett ett större förändringsarbete i form av organisatorisk, strukturell eller annan typ av förändring.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
Mervärdeskriterier (meriterande)
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som chef inom organisationer med höga tillgänglighetskrav och 24/7 verksamhet
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av tillämpning av agila arbetssätt
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av informations- och IT-säkerhetsarbete i komplexa miljöer
