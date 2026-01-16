IT-infrastrukturtekniker
NyköpingPubliceringsdatum2026-01-16
Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare.
Vi söker nu en driftig och erfaren IT-Infrastrukturtekniker till enheten applikationsteknik.
Region Sörmland IT (RSIT) har ca 140 medarbetare placerade på tre orter Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm.
Vi är huvudleverantör av IT-tjänster till regionen och levererar kompletta IT-lösningar för att stödja verksamheten med systemutveckling, arkitektur, projektledning, förvaltning och drift. Regionen har ca 10 000 användare och infrastruktur över hela Region Sörmlands geografiska område.
Vi arbetar enligt systemförvaltningsmodellen PM3 och levererar tjänster enligt ITIL.Arbetsuppgifter
Att hantera övervakning, felsökning, driftsättningar och uppgraderingar av server- och applikationslösningar är en del av din vardag. Du kommer även att arbeta proaktivt med nya effektiva lösningar i regionens olika förvaltningsteam, leveransområden, uppdrag och projekt.
I rollen ingår också att kunna ta ledande initiativ i tekniska frågor, vägleda kollegor vid komplexa problem samt bidra till att teamet arbetar strukturerat och mot gemensamma mål.
Förmåga att påverka, skapa förtroende och driva förbättringsarbete är därför betydelsefull.
Beredskapstjänst kan i förekommande fall bli aktuellt.
Din kompetens
Vi söker dig som har en bred och gedigen erfarenhet av att arbeta med Server-klientteknik i lite större och komplexa miljöer.Kvalifikationer
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av server/klient-drift i windowsmiljö.
• Erfarenhet och kunskap om applikationsdrift.
• Generell kunskap i Linux
• Behärskar svenska språket flytande i tal och skrift
• Erfarenhet av att leda tekniska initiativ, handleda kollegor eller koordinera arbete inom team är meriterande då rollen kräver god ledarkompetens även utan formellt chefskap
Meriterande
• SCOM, SQL, certifikathantering, PowerShell, IIS, webservices samt annan relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet av IT.
• Eftergymnasial IT-utbildning.
• Kunskap om förvaltningsmodellen PM3 och ramverket ITIL.
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som person är du innovativ och brinner för IT. Du är engagerad, strukturerad, självgående och vågar ta egna beslut. Att vara stresstålig och ha många bollar i luften är en självklarhet för dig. Då rollen innebär samarbete med många funktioner behöver du vara en god kommunikatör i både tal och skrift samt ha en mycket god förmåga att dokumentera.
Utöver detta ser vi gärna att du har förmågan att ta ett naturligt ledarskap i tekniska sammanhang - till exempel genom att stötta kollegor, driva lösningsförslag framåt, skapa struktur i komplexa uppgifter och bidra till ett klimat där lärande och förbättring står i centrum
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort, Nyköping med möjlighet till distansarbete del av tjänst.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef applikationsteknik Jonas Karlsson, 072-142 30 18, jonas.t.karlsson@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-02-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
