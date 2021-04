IT-Drifttekniker till MTR Nordic - MTR Tunnelbanan AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

MTR Tunnelbanan AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-12MTR Nordic söker nu en riktigt vass utvecklingsorienterad IT-drifttekniker till IT avdelningen som brinner för att löpande säkerställa att IT-infrastrukturen möter organisationens behov och utmaningar och vill vara med och fortsätta vår utveckling mot en modernare IT miljöOm MTRMed MTR gör du skillnad i människors vardag och för samhället omkring oss. Vi är drygt femtusen förare och ingenjörer, servicevärdar, tågtekniker och trafikledare som tillsammans möjliggör människors vardag och äventyr. Hämta, lämna, hinna i tid samt resor till farmor, konserter, upplevelser osv. Vi vill forma framtidens hållbara städer med kollektivtrafiken i centrum. Vårt arbete ska förbättra både resa och destination. Våra värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat. Nu söker vi dig som vill göra skillnad genom att utmana gamla sanningar och hitta nya lösningar.IT i MTR Nordic GroupMTR IT har ett koncernövergripande uppdrag om att säkerställa bästa tekniskt möjliga och kostnadseffektiva IT som ger koncernen de bästa förutsättningar för kvalitet, utveckling och tillväxt. Nytt fokus är även att driva och delta i koncernens digitalisering och med det vara en drivande part i verksamhetsutvecklingen.MTR IT är i en förändringsfas och satsar stort inför att ta nästa steg som mer affärsdrivet IT.För att lyckas behöver vi nu utöka med nya talanger med rätt fokus och viljan att förändra och tänka nytt.2021-04-12MTR söker nu en driven, erfaren och självgående IT-drifttekniker till MTR Nordic IT.Som IT-drifttekniker på MTR Nordic ingår du i en avdelning med 5 medarbetare och rapporterar till chefen för IT Operations. I rollen kommer du att säkerställa den dagliga leveransen och fortsätta att optimera och utveckla infrastrukturen.Du kommer att ha en avgörande roll mot verksamheten och leverantörer samt delta och driva en fortsatt teknisk utveckling.Tjänsten är på heltid och innefattar en viss beredskap.Välkommen till en avdelning med stort engagemang, högt i tak och där din åsikt spelar roll. MTR IT ska utveckla en affärsmässig organisation, med rätt kompetens som bidrar till och stödjer MTRs strategiska inriktning och operativa behov, samt att bli en integrerad partner till affärsverksamheten.I rollen ingår förutom daglig leverans bland annat att:På olika sätt arbeta med installation och drift av plattformar byggda på Microsoftprodukter.Administrering av Microsoft On-Prem miljöer, Microsoft 365 och Azure.Delta i projekt som teknisk specialist med ansvar för den IT-infrastrukturella leveransen.Skall utgöra en kvalificerad strategisk beställarorganisation som samverkar med våra partners för att säkerställa en effektiv, långsiktigt och kostnadseffektiv leverans.Ärendehantering.Vi söker dig som:Har minst 2-3 års erfarenhet i en roll som IT-drifttekniker eller annan roll som kan bedömas likvärdig.Har erfarenhet av Microsoftplattformen, Microsoft 365, Azure, Datacenter.Har ett gediget intresse för teknik.Grundläggande förståelse för nätverk, brandväggar etc.Är analytisk och lösningsorienterad samt vill arbeta proaktivt.Är drivande och ansvarstagande samt nyfiken på att ständigt lära dig nya saker.Obehindrat hanterar svenska och engelska i tal och skrift.En relevant eftergymnasial utbildning, eller motsvarandeDet är meriterande om du har:Deltagit eller drivit en migrering eller lifecycle av driftmiljöArbetat i en kravställande roll på kundsidanDu är van att arbeta med människor och har förmåga att kommunicera runt tekniska frågor på ett sätt som skapar förtroende och förståelse både i verksamheten och hos våra partners. Du är van att arbeta självständigt och driva egna frågor och är inte rädd för att fatta egna beslut i det dagliga arbetet.Välkommen med din ansökan i form av ett CV och personligt brev. Ansök via www.mtrnordic.se. Vi kan endast ta emot externa ansökningar via vår hemsida. Ansöker du internt, gå in på OnTrack/Lediga Jobb.Vid frågor är du välkommen att kontakta Alexandra Påhlman, HR, på: alexandra.pahlman@mtr.se Eftersom vi kommer att göra urval löpande önskar vi din ansökan så snart som möjligt. Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, intervjuer och referenstagning.Varmt välkommen med din ansökan!Sökord: Drifttekniker Leveransansvarig IT DriftVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-12MTR Tunnelbanan AB5684061