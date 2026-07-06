IT-direktör för kortare uppdrag
Randstad AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital letar nu efter en erfaren IT-direktör till en av våra kunder inom offentlig sektor. Uppdraget startar i september och pågår under 6-9 månader.
I rollen som IT-chef kommer du att ansvara för den strategiska, taktiska och operativa ledningen av verksamhetsområdet IT, bestående av cirka 800 medarbetare organiserade inom fyra avdelningar
och 18 enheter.
Observera att pga semestertider kommer återkoppling på din ansökan först att ske under slutet av juli/början på augusti.
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
I den här rollen kommer du att leda, utveckla och följa upp verksamhetsområdet IT för att säkerställa att verksamhetens mål, uppdrag och leveranser uppnås. Det innebär bland annat att:
ha övergripande verksamhets-, budget- och personalansvar för verksamhetsområdet.
driva och genomföra förändrings- och utvecklingsinitiativ som stärker myndighetens digitala förmåga, effektiviserar arbetssätt och ökar verksamhetsnyttan.
säkerställa att strategier omsätts till konkreta mål, handlingsplaner och genomförbara färdplaner.
utveckla och förvalta styrmodeller, arkitekturförmågor, processer och arbetssätt som stödjer myndighetens långsiktiga utveckling.
leda genom underställda chefer med fokus på tillit, ansvarstagande, resultat och hållbar arbetsmiljö.
bidra aktivt i ledningsgrupp och säkerställa att IT-perspektivet integreras i myndighetens övergripande strategiska arbete.
främja samverkan mellan IT-verksamheten, övriga verksamhetsområden, fackliga organisationer, leverantörer och andra externa intressenter.
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, säkerhetsskyddskrav, statlig värdegrund samt myndighetens interna styrning och riktlinjer.
skapa förutsättningar för en kultur präglad av öppenhet, tillit, innovation, samarbete och kontinuerligt lärande.
Uppdraget omfattar även att säkerställa att vår kunds IT-miljö och digitala tjänster utvecklas på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt för att möta både nuvarande och framtida behov inom myndigheten.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten måste samtliga skallkrav uppfyllas och visas tydligt i din ansökan.
Skallkrav:
minst 5 års erfarenhet av att leda en större IT-organisation. Minst 2 av dessa år ska ha infallit under de senaste fem åren och omfatta förändringsarbete inom arbetssätt, kultur och teknik.
en akademisk examen på lägst kandidatnivå inom systemvetenskap, datavetenskap, informationsteknik eller annat jämförbart tekniskt utbildningsområde.
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av strategiskt arbete med organisationsutveckling och införande eller utveckling av styrmodeller. Erfarenheten ska omfatta minst en av följande modeller: ITIL, agila ramverk eller produktstyrning.
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att omsätta verksamhetsstrategier till styrning, prioritering och leverans inom en IT-organisation (IT-governance).
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att leda genom andra chefer med ansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhetsmål
minst 3 års erfarenhet av att rapportera till GD/VD och arbeta i den högsta ledningsgruppen i en organisation. Att tillsammans i ledningsgruppen ansvara för hela organisationens resultat, utveckling och fortsatta förnyelse.
kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
svenskt medborgarskap
Observera att tjänsten är säkerhetsklassad och för att kunna erbjudas tjänsten behöver du bli godkänd i säkerhetsgranskningen.
Börkrav:
giltig certifiering inom IT-arkitektur, verksamhetsarkitektur eller informationsarkitektur. Certifieringen ska kunna verifieras genom certifikat eller annan dokumentation.
erfarenhet av att leda, utveckla eller förvalta ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 och/eller MSB:s vägledningar.
erfarenhet av att leda, stödja eller delta i arbete med införande eller anpassning till NIS2, CER och/eller den svenska cybersäkerhetslagstiftningen.
erfarenhet av att inom statlig verksamhet hantera frågor kring användning av utlandsägda molntjänster och applikationer, inklusive tillhörande krav avseende informationssäkerhet, säkerhetsskydd och gällande regelverk.
dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt den statliga värdegrunden eller motsvarande uppförandekod (Code of Conduct) i verksamheter med höga krav på regelefterlevnad.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/5f04e367-a3bc-42b7-85ec-fc21ef902a4c
171 54 SOLNA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9993744