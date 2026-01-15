IT-chef
Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Röda Korsets Centralstyrelse i Stockholm
, Huddinge
, Södertälje
, Uppsala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Bli en del av världens största humanitära rörelse
Röda Korset är världens största humanitära rörelse och finns i 191 länder. När katastrofen slår till är vi redan på plats för att hjälpa utsatta människor, inte minst tack vare 16 miljoner volontärer.
Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.
Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!
IT-chef
Vill du använda din tekniska kompetens för att skapa verklig samhällsnytta? Brinner du för att utveckla digitala lösningar som stärker människor, och hållbarhet? Då kan du vara den IT-chef vi söker när vår nuvarande IT-chef nu lämnar för nya utmaningar.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som IT-chef får du ett ansvar för organisationens digitala utveckling. Du leder både strategiskt och operativt arbete och säkerställer att våra system, processer och digitala verktyg stödjer verksamhetens mål. Rollen innebär nära samarbete med ledning, verksamhetschefer, externa partners samt Röda Korsets alla lokalföreningar där det pågår en stor satsning på digital utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla och implementera organisationens IT-strategi
• Säkerställa stabil, säker och kostnadseffektiv IT-miljö
• Leda och utveckla IT-enheten omfattande två team (digital utveckling samt IT-operations) med ansvar för leveranser med egna resurser samt via externa leverantörer. Ett av teamen är direktrapporterande till dig, det andra teamet leds av en gruppchef som rapporterar till dig.
• Ansvara för infrastruktur, drift, IT support, förvaltning, digital utveckling, it säkerhet och riskhantering
• Driva digitaliseringsprojekt som stärker verksamhetens effektivitet
• Förvalta avtal, budget och leverantörsrelationer
Vi söker dig som
• Mångårig erfarenhet som chef för IT-verksamhet (minst 10-15 år) i medelstora företag eller organisationer med många intressenter
• Har god förståelse för infrastruktur, moderna digitala verktyg, IT-support och utveckling samt IT säkerhet
• Har mycket god förmåga att förstå och omsätta verksamhetsbehov till digitala lösningar
• Har relevant akademisk utbildning
• Är trygg i att arbeta både strategiskt och hands-on
• Är van vid att driva förändringsarbete och leda projekt
• Har mycket god ledarförmåga som utvecklar team och processer
• Kommunicerar tydligt och skapar förtroende i hela organisationen
• Trivs i en värderingsstyrd miljö där samhällsnytta går före vinst
Erfarenhet från ideell sektor är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
• Möjlighet att göra konkret skillnad i samhället
• En arbetsplats präglad av engagemang, öppenhet och samarbete
• Flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling
• Ett uppdrag där du får stort inflytande över organisationens digitala framtid
Övrig information
I tjänsten förekommer ibland resor inom Sverige.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på något av våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå. Resten av teamet sitter på kontoret i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Start enligt överenskommelse.
Så här rekryterar vi
Vi välkomnar din ansökan senast den (dag) (månad).
Välkommen att kontakta rekryterande chef CFO Margareta Fast på margareta.fast@redcross.se
om du har frågor om tjänsten.
Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Vi tror att det gör oss mer relevanta. Därför rekryterar vi gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
Vår rekryteringsprocess startar med ett första urval baserat på en upprättad kravprofil och följs sedan av intervjuer och i vissa fall online-tester samt bakgrundskontroll och referenstagning.
Då Svenska Röda Korset är med i "Inter-Agency Scheme for the Disclosure of Safeguarding-related Misconduct" för att skydda vår sektor från sexuella övergrepp ställer vi särskilda frågor kring detta till dina referenser. Slutkandidater kan även komma att screenas mot EUs och FNs sanktionslistor.
Besök gärna vår karriärsida för att lära känna Svenska Röda Korset lite bättre. Här hittar du också information om villkor, vår kultur samt kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos oss.
Vi undanber oss kontrakt från säljare av rekryteringsrelaterade tjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Röda Korsets Centralstyrelse Arbetsplats
Svenska Röda Korset Jobbnummer
9687092