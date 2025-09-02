IT-arkitekt specialist
2025-09-02
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du vara med och accelerera vår digitalisering inom samhällskritisk verksamhet och bidra till ett fossilfritt liv inom en generation? Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.
Vi på Vattenfall Eldistribution växer och söker nu flera kompetenta medarbetare till vårt arkitekturteam. Du kommer att tillhöra en arkitekturfunktion med bred kompetens inom Enterprise-, Verksamhets-, IT-, och Informationsarkitektur. Avdelningen för arkitektur består av cirka 15 medarbetare och konsulter med uppgiften att leda framtagandet och utvecklingen av en arkitektur som proaktivt möter framtidens krav på smarta elnät, nya energikällor och snabbt föränderliga omvärld.
Vattenfall Eldistribution genomgår en större uppgradering av integrationsplattformen (Biztalk), omformning av den befintliga Data- och Analysplattformen samt en förflyttning mot en mer modulär IT-miljö.
Som IT-arkitekt hos oss kommer du att driva och stödja analys- och arkitekturarbete med fokus på integration, plattformar, moln, analys och säkerhet. Du kommer även att delta i uppbyggnaden av den operativa och taktiska arkitekturförmågan inom området IT Common. Arbetet innebär nära samarbete med säkerhetsfunktionen och vår koncernövergripande IT, och du kommer att ha många samverkanspartners, både internt och externt.
I din roll som IT-arkitekt kommer dina arbetsuppgifter och ansvar att inkludera:
Driva samskapande och förankring av vårt framtida IT-landskap i nära samarbete med IT och verksamheten.
Facilitera fram IT-lösningar inom och mellan våra leveransområden samt genomföra analyser, utredningar och ta fram beslutsunderlag med utgångspunkt i områden såsom data, analys, infrastruktur och integration.
Driva arkitektur- och designarbete, analysera tekniska vägval samt guida initiativ och ta fram arkitekturdesign som följer arkitekturprinciper, målarkitektur och beslutade standarder.
Kommunicera och visualisera arkitekturförflyttningar i roadmaps.
Omvärldsbevaka och leda arkitekturella utvärderingar, såsom nya teknologier, verktyg och koncept tillsammans med relevanta grupper/team.
Tillsammans med övriga arkitekter och verksamheten säkerställa att arkitekturen är uppdaterad och sammanhängande.
Delta i vidareutvecklingen av gemensamma arkitekturmetoder och verktyg.
Vi är inne i en förflyttning mot ett domändrivet och verksamhetsnära arkitekturarbete, och du kommer tillsammans med övriga arkitekter i teamet att vara med och forma och etablera nya arbetssätt och metoder i nära samverkan med både verksamhet och IT.
Kravspecifikation
Vi ser att du har kundfokus och förmåga att se helheten. Du är bekväm med att leda och driva arkitekturarbete och kan balansera kort- och långsiktigt fokus. Du kommunicerar och visualiserar komplexa lösningar på ett enkelt och lättillgängligt sätt, är skicklig på att förankra och navigera i stora organisationer och visar ödmjukhet och respekt i samarbetet med andra. Du är också nyfiken och bra på att hålla dig à jour med vad som händer i ditt yrkesområde och i branschen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning från universitet eller högskola inom IT, datavetenskap eller motsvarande.
Minst 10 års erfarenhet av arkitekturarbete i roller som exempelvis Domänarkitekt, IT-arkitekt, Lösningsarkitekt och/eller Systemarkitekt.
Erfarenhet av större IT-moderniserings- och transformationsprojekt i komplexa IT-miljöer med molnlösningar, gärna inom transaktionstung och säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av Azure PaaS, API Management, Kafka, Hybrid Integrations, Databricks, Dynamics, Microservices-arkitektur, Zero Trust, IAM.
Erfarenhet och god förståelse för informations- och dataarkitektur.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utveckla, kommunicera och upprätthålla målarkitekturer och IT-roadmaps.
Erfarenhet och förmåga att tillämpa metoder och ramverk (SAFe, TOGAF etc.) och arkitekturverktyg (Visio, Sparx Enterprise Architect etc.).
Erfarenhet av att arbeta med agila metoder och iterativa leveranser.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort
Solna, Luleå eller Trollhättan
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Jenny Brodin
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Christian Ericsson - Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm - Akademikerna, Asim Nokic - Unionen, Ulf Tengman - SEKO.
Välkommen med din ansökan senast 28-09-2025. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
