IT-arkitekt med domänansvar
Kungliga Tekniska Högskolan / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Lockas du av att arbeta med arkitektur i en miljö där komplexitet, samverkan och långsiktighet står i centrum? Som domänarkitekt på KTH är du med och utvecklar målarkitekturer och roadmaps som stödjer verksamhetens utveckling. Rollen ger dig möjlighet att påverka både struktur och arbetssätt i en organisation med höga ambitioner.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta med arkitektur som förändringsinstrument för att säkerställa ett helhetsperspektiv på digitaliseringsarbetet på KTH. Som domänarkitekt ansvarar du för att den tekniska och verksamhetsnära arkitekturen inom en digitaliseringsportfölj och dess objekt är sammanhängande, hållbar och i linje med KTH:s övergripande strategier, mål och IT-arkitektur.
Rollen utgör en viktig länk mellan portföljens och förvaltningsobjektens behov och KTH:s långsiktiga arkitekturella riktning. Därför krävs en god balans mellan teknisk kompetens och social samt pedagogisk förmåga för att lyckas i uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i det löpande arkitektur- och utvecklingsarbetet som pågår inom ramen för digitaliseringsportföljen och förvaltningsobjekten .
Ta ansvar för framtagande av målarkitekturer, roadmaps och beslutsunderlag.
Granska och ge rekommendationer på förändringsförslag ur ett arkitekturperspektiv .
Bistå i portföljens och objektens arbete med bland annat prioritering, tids och kostnadsuppskattningar, affärs-/nyttokalkyler med mera.
Samverka och samarbeta med övriga arkitekter på Arkitektkontoret.
Arbeta och samverka med roller från övriga verksamheter på IT och Verksamhetsstödet.
Om Arkitektkontoret
Arkitektkontoret tillhör IT-staben och teamet utgör en viktig länk för att säkra hållbar och innovativ utveckling med ekonomi i balans. Under ledning av en chefsarkitekt består Arkitektkontoret idag av 6 arkitekter med olika roller som domänarkitekt, enterprisearkitekt, lösningsarkitekt och verksamhetsarkitekt, och nu avser vi utveckla arkitekturförmågan med ytterligare en domänarkitekt. Arbetet som domänarkitekt innebär även mycket samarbete med kollegor från många olika delar av organisationen på olika nivåer och med olika kompetenser och bakgrund.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen inom systemvetenskap, datavetenskap, informatik, IT-arkitektur eller motsvarande relevant utbildning.
Flera års erfarenhet av arkitekturarbete inom åtminstone två av följande områden;
- Verksamhetsarkitektur.
- Lösningsarkitektur.
- Informationsarkitektur.
- Infrastrukturarkitektur.
Erfarenhet av strategiskt arkitekturarbete som t.ex;
- Målarkitektur.
- Arkitekturprinciper och riktlinjer.
- Portfölj- eller förvaltningsstyrning.
Erfarenhet av komplexa organisationer med många intressentgrupper och decentraliserad styrning.
Dokumenterad vana av att arbeta i formella styrmodeller (t.ex. PM3, projektmodeller, agila modeller).
Erfarenhet av att leda eller samordna arkitekturfrågor i tvärfunktionella sammanhang.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är uthållig och mål- och resultatorienterad, med förmåga att driva arbete framåt och leverera med kvalitet. Du har god samarbetsförmåga och trivs i dialog med olika delar av verksamheten. Med en stark helhetssyn bidrar du till att skapa sammanhang i KTH:s digitala utveckling. Du arbetar strukturerat och skapar tydlighet och kvalitet i ditt arbete.
Meriterande
Utbildning med fördjupande studier inom; enterprisearkitektur, informationssystem och/eller -modellering, verksamhetsutveckling.
Erfarenhet från högskolesektorn eller annan lärosätesverksamhet.
Erfarenhet från offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i federerad arkitektur.
Erfarenhet av att etablera eller vidareutveckla: arkitekturforum, roadmap-arbete, förmågekartläggning eller informationsmodeller.
Erfarenhet av att arbeta nära portfölj-, objekts- eller verksamhetsledning.
Certifieringar; IASA CITA-A eller CITA-F, TOGAF, PM3, SAFe (Architect, Agilist eller Portfolio Management), Archimate.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET / CEST (CentralEuropean Time / Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM
Stockholm Kontakt
Carl Hössner hossner@kth.se +4687906888
9847421