IT-arkitekt inom verksamhetssystem
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kommer in i ett större förändringsprogram hos en svensk myndighet med uppdrag inom finansmarknaden. Målet är att skapa ett mer sammanhållet och verksamhetsnära IT-stöd inom områden som diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, arbetsflödeshantering, kommunikation, e-tjänster och kunskapshantering.
Programmet befinner sig i en fas där framtida vägval och lösningar ska definieras. Det kan innebära både införande av nya plattformar, vidareutveckling av befintliga lösningar och nyutveckling. Som IT-arkitekt blir du en viktig del av programgruppen och får driva arkitekturarbetet både på övergripande nivå och i ett eller flera delprojekt.
Rollen passar dig som trivs i komplexa IT-miljöer och vill bidra i en större transformation där verksamhet, processer och systemlandskap utvecklas tillsammans.
ArbetsuppgifterDriva arbete inom enterprisearkitektur och lösningsarkitektur i programmet och i delprojekt.
Ta fram och leda lösningsarkitekturer för både egenutvecklade lösningar och standardplattformar för verksamhetssystem.
Bidra i lösningsvalsfasen och stötta vägval för framtida IT-stöd inom flera verksamhetskritiska områden.
Kravställa, verifiera och kvalitetssäkra arkitekturer med fokus på både funktionella och icke-funktionella krav.
Säkerställa att it-säkerhet beaktas i arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturer.
Samarbeta med verksamhet, projekt och andra intressenter för att skapa hållbara strukturer, informationsmodeller och arbetssätt.
KravMinst 5 års erfarenhet av att leda och arbeta fram lösningsarkitekturer för både egenutveckling och standardplattformar för verksamhetssystem.
Erfarenhet av att kravställa, verifiera och skapa lösningsarkitekturer som ger stöd för icke-funktionella krav.
Kunskap och erfarenhet av att säkerställa it-säkerhet inom arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturer.
Erfarenhet och förståelse av agilt arbete och/eller SAFE-ramverket i kombination med arkitekturarbete och arkitekturstyrning.
Kunskap och förståelse av informationsmodellering.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med enterprise-arkitektur.
Erfarenhet av en motsvarande roll inom offentlig sektor.
Erfarenhet av lösningsarkitektur relaterad till diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, arbetsflödeshantering och/eller e-tjänster.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7478357-1918978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
