IT-arkitekt
2025-10-06
Nu söker vi en IT-arkitekt
Kraftringen vill stärka förmågan inom IT-arkitektur och säkerställa en robust, skalbar och säker målarkitektur för domänerna HR, Ekonomi och Inköp. Kraftringens nya IT-arkitekt kommer att samverka nära övriga arkitektkollegor. IT-arkitekten förväntas driva fram målarkitektur utifrån koncernens strategier, säkerställa efterlevnad av arkitekturprinciper samt bidra i kravanalys och upphandling.
Jobbet som:Du ansvarar för att utveckla och förvalta målarkitektur samt arkitekturlösningar som stödjer långsiktiga affärsmål för primärt domänerna HR, Ekonomi och Inköp. Arbetet omfattar analys och utvärdering av befintligt systemlandskap, utformning av integrationsstrategier och etablering av tekniska specifikationer inklusive icke-funktionella krav (säkerhet, prestanda, skalbarhet, driftsbarhet).
Du kommer även bidra till IT-landskapet som helhet i samverkan med övriga IT-arkitekter, bland annat genom att arbeta fram, utveckla och införa arkitekturprinciperna i verksamheten och verka för att de efterlevs.
Arbetet bedrivs i team med it-tjänsteansvarig, där gemensam prioritering och beslutsmandat i IT-tjänsternas backlogg sker tillsammans med verksamhetens produktägare. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, vilket betyder att du aktivt deltar i teamets samlade arbete. Gemensamt bidrar ni till att mål och lösningar utvecklas och genomförs på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens behov.
Utöver IT-tjänsteansvaret kommer du arbeta med kravanalys vilket innebär att samla in, analysera, dokumentera och sammanställa krav. Detta görs tillsammans med verksamheten och andra intressenter. Vid behov kommer du också behöva kavla upp ärmarna och bistå som systemspecialist inom domänerna. Du verkar i en miljö som kombinerar standardlösningar och egenutvecklat, med energi-specifika applikationer där moln, integration och automation är prioriterade fokusområden.
I ditt dagliga arbete har du dina kollegor på Digital Utveckling, men mycket samarbete sker med användare och intressenter på HR, Ekonomi, Inköp. Du ingår också i Arkitekturrådet med övriga IT-arkitekter (tvärfunktionellt forum för styrning och riktning).
Vem är du?Du tar tekniskt ledarskap och är uthållig i förändring. Du är samarbetsorienterad, pedagogisk och med god förmåga att kommunicera med såväl tekniker som beslutsfattare. Du arbetar strukturerat och självständigt och tar egna initiativ för att utveckla dig själv, kollegorna och Kraftringen. Du gillar att arbeta i komplexa miljöer med mix av standard och egenutvecklat.
Då vårt koncernspråk är svenska bedrivs projekt och vår interna dokumentation inom koncernen uteslutande på svenska, varför du som söker behöver behärska svenska i såväl tal som skrift.
Rent formellt ser vi att du har: Utbildning och examen på högskolenivå inom datorvetenskap/IT eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av IT-arkitektur i roller såsom lösnings- eller domänarkitekt.
Stark domän- och systemkunskap inom HR och ekonomi samt tillhörande integrationer. Gärna från etablering/införande av HR-lösning i medelstort företag.
Dokumenterad erfarenhet av kravinsamling/kravanalys. Med fördel från arbete med teknisk kravställning i samband med upphandling av IT-system (särskilt HR/ERP/inköp).
Erfarenhet av agila metoder (med fördel certifierad), molnlösningar, och IT-säkerhet.
Hos oss är kompetensutveckling en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet. Det finns möjlighet att kontinuerligt utvecklas genom att arbeta med moderna teknologier och utmanande projekt tillsammans med kunniga kollegor. Vi uppmuntrar och möjliggör deltagande i relevanta konferenser, seminarier och branschforum för att du ska hålla dig uppdaterad kring de senaste trenderna och bygga nätverk inom ditt område.
Vi lägger stor vikt vid kunskapsdelning inom teamet och i vårt arkitekturråd. Din utveckling är viktig för oss, och vi tror på att växa tillsammans - både som individer och som organisation.
Meriterande är:Det är meriterande om du har erfarenhet från energibranschen eller annan samhällsviktig verksamhet, att du har arbetat med enterprise-arkitektur, arkitekturstyrning och av styrning via arkitekturprinciper/målarkitektur samt erfarenhet av samarbete med leverantörer.
Vad erbjuder Kraftringen:Inom Kraftringen finns stor möjlighet till kompetensutveckling och en mängd karriärvägar internt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter använder vi Benifex som förmånsportal med ett stort utbud av stort som smått.
Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatter.
Din ansökan:Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är den 26 oktober.
Du ansöker med CV och urvalsfrågor. Eftersom urvalsfrågorna ersätter det personliga brevet ber vi dig besvara dem med omsorg. Din ansökan är anonymiserad på så sätt att systemet maskar dina personliga uppgifter, vilket ger oss allra bästa förutsättningar att göra en kompetensbaserad screening och första urval. Anonymiserad ansökning är en del av vårt ständigt pågående arbete i fråga om jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Patrik Osbakk på 010-122 77 51 eller patrik.osbakk@kraftringen.se
Kraftringen gör bakgrundskontroller på slutkandidat inför anställning. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en viktig del av totalförsvaret. Därför krigsplacerar vi samtliga tillsvidareanställda inom koncernen. Krigsplaceringen görs i enlighet med Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
