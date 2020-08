IT-arkitekt - Region Uppsala - Datajobb i Uppsala

Region Uppsala / Datajobb / Uppsala2020-08-25IT-centrumResurscentrum är en del av Region Uppsala. Vi är ca 350 medarbetare och verksamma inom områdena ekonomi- och personaladministration, IT, systemförvaltning, patientadministration och regionarkiv. Resurscentrum ska tillhandahålla och utveckla effektiva stödprocesser med god kvalitet och hög kundnytta. Vi ska vara en naturlig samarbetspartner för kärnverksamheten och underlätta för dem i deras dagliga arbete.Vår verksamhetIT stödet är idag en viktig del av Region Uppsalas verksamhet. Inom IT-centrum blir du kollega med fler än 150 engagerade medarbetare vars kompetens spänner över ett systems hela livscykel. Du kommer att tillhöra avdelningen IT-verksamhetsstöd.Rollen IT-arkitektInom Region Uppsala har IT-arkitektens roll fått en ökad betydelse för att få väl fungerande stöd för kärnverksamheten. De senaste åren har behoven av komplexa lösningar ökat mycket: allmän digitalisering, mobilitet och vård på distans samt nationella samarbeten/initiativ.Det är inte längre tillräckligt att kunna göra en bra lösning för det enskilda behovet utan varje lösning blir en del i en annan/nästa lösning. Högre krav ställs på IT-arkitekturen att möta större och mer komplexa sammanhang och utan en genomtänkt och dokumenterad arkitektur så riskerar vi att inte kunna göra bra bedömningar av vad framtida förändringar och nya system kommer att få för konsekvenser för verksamheterna.För att kunna möta regionens framtida behov av IT-lösningar söker vi nu IT-arkitekter till IT-centrum. Som IT-arkitekt får du vara med och vidareutveckla arkitekturfunktionen som stöttar hela organisationen i strategiska och taktiska frågor gällande allt från IT-infrastruktur till verksamhetsnära frågor. Du kommer att ha ett tätt samarbete med bland andra förvaltningsledare, andra arkitektfunktioner och chefer inom Region Uppsala samt ha externa kontakter med leverantörer och SKL/Inera.Du kommer att ingå i en grupp med andra arkitekter som tillsammans representerar IT-centrum i såväl regionövergripande- som systemspecifika arkitekturarbeten. Arbetet omfattar t.ex. att modellera processer och lösningar, att ta fram målarkitekturer, att kartlägga IT-landskapet och att formulera riktlinjer och strategier. Som arkitekt är du även delaktig i det ständiga förändringsarbete som sker inom en IT-organisation.Du och din bakgrundVi förväntar oss att du har:Flera års erfarenhet av att arbeta inom en komplex IT-verksamhet.En certifiering inom området IT-arkitekturMycket god förmåga att dokumentera och kommunicera ditt arbete på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift.God förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, processer och samband.Stor förmåga att leda ditt eget arbete och stötta andra för att tillsammans skapa hållbara helhetslösningar.Därutöver ser vi det som meriterande om du har:Erfarenhet av att ha arbetat i offentlig verksamhet.Erfarenhet av PM3.Vi erbjuderTjänsten är på heltid tillsvidare.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Eventuella frågor om tjänsten besvaras av gruppchef Johan Melin, 018-611 34 75Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan.Intervjuer kommer att ske löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ök -2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-13REGION UPPSALA5332266