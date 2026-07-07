IT-ansvarig till Polarforskningssekretariatet
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2026-07-07
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Vill du vara med och bygga upp och utveckla en säker, stabil och verksamhetsanpassad IT-miljö inom en statlig myndighet?
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Myndigheten ansvarar för långsiktig planering av forskning och forskningsinfrastruktur samt för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner i Arktis och Antarktis.
Myndighetens övergripande mål är att bidra till ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning genom samverkan, högkvalitativ forskningsinfrastruktur och internationella samarbeten.
Verksamheten omfattar bland annat Abisko naturvetenskapliga station, Kristineberg marina forskningsstation, isbrytaren Oden samt de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. Polarforskningssekretariatet har cirka 50 medarbetare och finns i Luleå, Abisko, Helsingborg och Fiskebäckskil.
Polarforskningssekretariatet söker nu en IT-ansvarig som vill utveckla och samordna myndighetens IT-verksamhet samt bidra till en säker och långsiktigt hållbar digital utveckling. Rollen är nyinrättad, vilket ger dig stora möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och utvecklingen av myndighetens framtida IT-verksamhet. Rollen är placerad inom enheten för verksamhetsstöd.
Om enheten
Enheten för verksamhetsstöd har till uppgift att vara ett kvalificerat stöd till direktören och myndighetens verksamhet. Enheten ansvarar för myndighetsövergripande styrning, uppföljning och att tillsammans med enhetscheferna utveckla strategiska frågor samt säkerställer att myndigheten har en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Inom enheten ryms funktionerna ekonomi och lön, HR, IT, upphandling samt registratur.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
I rollen som IT-ansvarig har du ett övergripande ansvar för myndighetens IT-verksamhet och driver utvecklingen av myndighetens IT-arbete. Rollen är både strategisk, taktisk och operativ och innebär ansvar för styrning, samordning och utveckling av myndighetens IT-miljöer. Du arbetar i nära samverkan med ledning, verksamhet och externa leverantörer och har en viktig roll i att säkerställa att IT och digitalisering stödjer verksamhetens mål och behov.Dina arbetsuppgifter
Som IT-ansvarig kommer du bland annat att:
säkerställa stabil och säker IT-drift, inklusive telefoni och myndighetsgemensamma system
leda och utveckla myndighetens IT-verksamhet i linje med verksamhetens mål
förvalta och utveckla arkitektur- och säkerhetsprinciper samt säkerställa efterlevnad av dessa
koordinera myndighetsövergripande IT och verksamhetsnära IT-funktioner
ta fram beslutsunderlag till ledningsgruppen avseende IT-strategi, investeringar, risker och prioriteringar
ansvara för hantering och ledning av IT-incidenter
samordna och följa upp IT-leveranser och externa leverantörer
säkerställa att myndigheten uppfyller krav inom informationssäkerhet enligt exempelvis MSBFS 2020:6–8
I rollen ingår mandat att prioritera inom givna budgetramar samt att hantera och lyfta strategiska frågor och risker till ledningsgruppen.
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, informationssäkerhet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av att samordna, utveckla och leda IT- och digitaliseringsarbete
erfarenhet av IT-samordning och styrning
erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och relevanta regelverk, exempelvis MSBFS och ISO 27000-serien
erfarenhet av kravställning, avtalsuppföljning och samverkan med externa IT-leverantörer
erfarenhet av incidenthantering och kontinuitetsarbete
erfarenhet från offentlig sektor
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av distribuerade eller verksamhetskritiska IT-miljöer
erfarenhet av att bygga upp nya funktioner eller organisationer
förståelse för sambandet mellan verksamhet, informationssäkerhet och IT-stöd
erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och föredra frågor för ledning eller styrgrupp
erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig eller säkerhetsklassad verksamhet
akademisk examen inom relevant områdeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, riktning och förtroende i en komplex verksamhet. Du arbetar strategiskt men har samtidigt förmåga att omsätta beslut i praktiskt genomförande. Rollen ställer höga krav på integritet och omdöme, särskilt i frågor som rör informationssäkerhet och riskhantering.
Du är kommunikativ och samarbetsorienterad och har lätt för att bygga goda relationer såväl internt som externt. Vidare är du lösningsorienterad, analytisk och trivs i miljöer där du behöver hantera flera perspektiv samtidigt.Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Tillträde efter överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och flexibel arbetstid.
Placeringsort: Luleå
Resor i tjänsten förekommer.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras.
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Anna Utsi, telefon 076-511 36 96, anna.utsi@polar.se
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-ansvarig Rina Lindeström, rina.lindestrom@polar.se
Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, telefon 072-554 72 17.
Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv.
Intresserad?
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan ska ha inkommit senast den 20 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarforskningssekretariatet
(org.nr 202100-4060)
Box 50003 (visa karta
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104 05 LULEÅ Arbetsplats
Polarforskningssekretariatet Jobbnummer
9995971