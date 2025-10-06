IT-administratör till Rosengårdsskolan
Är du en fena på IT och vill bidra till varje elevs bästa skola? Till Rosengårdsskolan söker vi nu en IT-administratör.
I rollen som IT-administratör hos oss kommer du att ha ett stort ansvar för våra digitala enheter vilka används dagligen av elever och personal. Som IT-administratör blir du en viktig del av vårt administrativa team och du arbetar nära vår administrativa chef. Du ger support till elever och medarbetare i IT-relaterade frågor. I uppdraget ingår det också att beställa teknisk utrustning och ha kontakt med olika leverantörer men också enklare felsökning av skolans befintliga IT-utrustning. Du kommer också att bistå skolans lärare i arbetet med programmering i alla årskurser och inom fritidshemsverksamheten. Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom det It-administrativa området. Vi vill också att du har god kunskap och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system och verktyg. Meritererande är om du har arbetat i skola eller annan kommunal verksamhet. Du har god svenska i tal och skrift. Det är också en fördel om du har erfarenhet inom programmering, till exempel Lego Spike, Lego Mindstorms och Blue-bots.
För att passa och trivas i uppdraget är det viktigt att du är noggrann och strukturerad. Du tar egna initiativ och är van vid att leda dig själv i ditt arbete. För oss är det också viktigt att du har hög social kompetens, är serviceorienterad och har ett professionellt bemötande till alla du möter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Rosengårdsskolan! Vi är en F-9 skola med knappt 500 elever i området Herrgården på Rosengård i nära anslutning till fina grönområden, ishall och simhall. På Rosengårdsskolan lägger vi stor vikt vid samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete för att förbättra våra elevers måluppfyllelse.
Hos oss är det en självklarhet att lära av varandra och att utvecklas tillsammans för att skapa varje elevs bästa skola. Vi arbetar bland annat med kooperativ lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen och Singaporematematik. För att skapa likvärdighet och samsyn har vi samlat vårt sätt att arbeta i Rosengårdsmodellen som all personal ska arbeta efter. Tydlighet skapar trygghet för både elever och personal.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Administrativ chef
Tobias Sonestedt tobias.sonestedt@malmo.se 0733-305086 Jobbnummer
