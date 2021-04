IT-administratör / 1st line support / Servicedesk - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-12Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i ca 6 veckor. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Frösunda Omsorg är ett värderingsdrivet företag. Det betyder att de jobbar utifrån en uppsättning värderingar som de tror starkt på och som de bestämt att gemensamt hålla sig till. Frösunda Omsorg har bestämt sig för att förändra deras bransch. I deras bransch ägnar de sig åt att ge omsorg till äldre och människor med funktionsnedsättning eller som har andra utmaningar. De tycker att det är bland det mest meningsfulla man kan jobba med. Därför drivs de av en kompromisslös passion för att arbeta professionellt och nå resultat.Här kommer du in på bolagets IT-avdelning på kontoret i Solna där det andas gemenskap och engagemang. På IT-avdelningen sitter du tillsammans med cirka 8 medarbetare och utgör företagets tekniska kompetens.I rollen som IT-administratör arbetar du med generell IT-support. I ditt arbete är fokus alltid användaren och ditt huvudmål är att hjälpa dem med deras tekniska problem. Det gör du via företagets ärendehanteringssystem där du får in en mängd olika ärenden i både 1st/2nd line karaktär. Det kan vara problem med hårdvara; datorer, mobiltelefoner och plattor, konfiguration av mejl och användarkonton, hantering av mjukvara i Windowsmiljöer samt allmän behörighets- och användaradministration. Du arbetar uteslutande i Office 365 och du samarbetar med de andra på supportavdelning för att hjälpa användaren på bästa sätt.I rollen arbetar du framförallt mot två avdelningar. Företagets support är även uppdelad i Norge och Sverige vilket innebär att du har veckovis kontakt med grannlandet.I rollen som IT-administratör får du utrymme att arbeta brett och kundfokuserat. Här erbjuds du en arbetsplats med högt i tak, härlig gemenskap och gedigen kompetensUtbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasial utbildning, med fördel inom IT/TeknikErfarenhet av en support / servicedesk / helpdesk sedan tidigare, antingen från praktik eller arbetslivet. Här har du arbetat med felsökning.Erfarenhet av en tjänst där IT står i fokusGoda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftMeriterande är kunskap i norska samt kompetens inom AD och Office 365.Det är även meriterande om du har erfarenhet av PowerShell, IPv4 och Meraki.Det kommer att läggas stort vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering. Du är en öppensinnad person som trivs i att jobba högt som lågt. Du gillar att ta initiativ och är alltid nyfiken på att lära dig mer inom området. Förutom ditt intresse för människor och vilja att samarbeta är du även en person som kan arbeta självständigt när det behövs. För att trivas i rollen har du ett stort intresse för IT/Teknik som visas i din service och problemlösning mot användaren.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlats: SolnaLön: Enligt överenskommelse