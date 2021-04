IT-administratör - Plejd AB - Supportteknikerjobb i Mölndal

Prenumerera på nya jobb hos Plejd AB

Plejd AB / Supportteknikerjobb / Mölndal2021-04-07Vi är inne i en expansiv fas och börjar nå en punk där vi idag blivit ca 100 personer i vår verksamhet och känner ett behov utav en dedikerad person för vår lokala IT-infrastruktur i verksamheten. Du kommer ingå i ett team med andra administratör som stöttar på deltid. Vi söker dig med ett genuint teknikintresse som älskar att konfa, pilla och skapa ordning i kaotiska vardag.Om Plejd:Plejd är ett snabbväxande ( https://www.fast50.se/arets-lista/) och innovativt Svenskt tech-bolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation.Vi brinner för att göra elektrikerns vardag enklare genom att utveckla produkter och tjänster som utnyttjar den nya tekniken på rätt sätt. Vi är idag en ledande aktör inom belysningsautomation i Sverige.Vi är ett inhouse fullstack företag som har en skön blandning av personer inom produktion, automation, elektronik, mekanik, embedded, app och cloud/backend -utveckling.Därtill har vi en egen fullt utrustad prototyp-verkstad, ett komplett elektronik-labb samt en egen fabrik för massproduktion av elektronik. Allt under ett tak. Vi tror den här typen av bred integration ger våra kollegor en bättre förmåga att första hela värdekedjan och skapar tighta utvecklingscykler.Vi har en ung och kreativ arbetsplats med tyngdpunkt på frihet under ansvar i vårt vardagliga jobb. Vi erbjuder en arbetsplats för den som gillar att ständigt utmanas och lära sig nya saker.Vår största tillgång och styrka är vår personal och kultur. Vi praktiserar en lärande organisation där vi blandar juniora och seniora kollegor. Vi har en kultur där vi prestigelöst jobbar som ett team och alltid hjälper varandra.2021-04-07I denna tjänst så kommer du att driva projekt kring lokal IT infrastuktur, säkerhet, IT-hårdvaruinköp, IT-policies, dra datakablage, felsökning av allehanda tekniska problem, bygga/scripta automation av it-processer/tjänster, server/mjukvarudrift på lokala servrar m.m.Tjästen är enormt varierande från dag till dag och de dagar som är chill räknar vi med att du är grym på pingis, biljard eller playstation/retrospel. ( https://www.dictionary.com/e/emoji/smiling-face-with-sunglasses-emoji/#:~:text=The%20smiling%20face%20with%20sunglasses,sentiments%20of%20OK%20or%20awesome.) Du kommer att jobba nära ihop med andra IT-administratörer som idag delar på tjänsten som stöd samt att företaget kryllar utav nördar. ( https://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%A4%93/) Hjälpen kommer alltid att finnas nära till hands om den behövs.Vi söker dig med en kunskaper inom:Programmeringserfarenhet inom Python, Bash eller andra scriptspråkKonfiguration/administration av Windows operativsystemKonfiguration/administration av Linux-baserade operativsystemHantera IT hårdvara; bygga/laga datorer m.mNätverksadministrationMeriterande om du även har kunskap inom dessa områden:B.Sc eller M.Sc eller motsvarande examen Data/IT/Elektro alternativt YH-utbildning med relavant inriktning mot tjänsten.Windows ServerDocker ContainersVirtuella maskiner (VMware m.m)Google Gsuite AdminUbiquiti UniFi NätverkAWSDå tjänsten använder såväl svenskan som engelskan på daglig basis, är det ett krav att du är flytande i båda språken såväl i tal som i skrift. Som person är du samarbetsvillig, ödmjuk och öppen. Du motiveras av en ansvarsfull roll där du i team med andra arbetar mot gemensamma mål. Vidare är du initiativtagande och delar gärna med dig av dina egna idéer och kunskaper.Låter detta intressant? Tveka då inte utan skicka in din ansökan redan idag! Rekryteringen sker löpande.Vi har valt att själva sköta rekryteringen till denna tjänst, och tackar därför nej till all eventuell hjälp från dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-24Plejd AB5676916