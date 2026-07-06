IT- tekniker till Sollefteå
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Sollefteå Visa alla supportteknikerjobb i Sollefteå
2026-07-06
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Vill du vara en viktig del i ett framgångssrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt?
Som IT- Tekniker i Försvarsmakten och tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaningar.
Om Enheten
Försvarsmaktens telekommunikations och informationssystemsförband (FMTIS) Genomförandeenhet Norr och genomförandeavdelning Sollefteå har fem enheter som utför drift och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem.
Genomförandeenhet Norr är en av dem.
Enheten har en geografisk spridning som i stort sett omfattar Norrland och är bemannad med både militär och civil personal
Genomförandeavdelning Sollefteå utgår från orterna Sollefteå och Östersund och består av två sektioner med olika inriktningar. Avdelningens huvudsakliga arbete är främst förebyggande och avhjälpande underhåll.
Om befattningen
Arbetet består i att självständigt genomföra installation, konfigurering, proaktivt och felavhjälpande underhållsarbete, incidenthantering i IT-miljö på Försvarsmaktens datorer och nätverkskomponenter samt användarstöd i såväl öppen som hemlig IT-miljö.
Arbetet är omväxlande och utförs i huvudsak i Sollefteå, men även övriga delar av landet kan förekomma. Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Internutbildning mot specifikt arbetsområde sker genom Försvarsmaktens försorg.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Utbildning med inriktning mot IT/data på lägst gymnasienivå eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga
Goda datorkunskaper, både hårdvara och mjukvara för server och klient i Windows-miljö
Dokumenterad kunskap inom aktiv och passiv nätverksutrustning
Förmåga att formulera sig på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort, manuell växellådaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du kan självständigt lösa tekniska problem och ser möjligheterna i en situation. Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar.Du är kvalitets- och säkerhetsmedveten, utvecklingsorienterad och har sinne för ordning och god planering.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Meriterande
Aktuell och relevant yrkeserfarenhet av IT-system, IT-utrustningar eller IT-kommunikation
Erfarenheter av ITIL-processarbete
Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete, t ex informationssäkerhet
Erfarenhet av arbete i IT-projekt
IT-certifieringar från t ex Microsoft eller Cisco
Kunskaper om kabeldragning/kontaktering samt teknisk dokumentation
Kännedom om Försvarsmaktens materiel
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Sollefteå
Sysselsättningsgrad: Heltid. Befattningen är civil.
I Försvarsmakten benämns befattningen Driftingenjör.
Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Är du välkommen att kontakta Max Berkö
Information om rekryteringsprocessen & anställningsvillkor
Är du välkommen att kontakta Johan Bäcklund
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26-08-17. Din ansökan skall innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på givna Urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
881 31 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9993980