IT- Systemförvaltare

Vill du arbeta med samhällskritiska system som gör skillnad - varje dag? Hos oss på Region Östergötland blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för säker och effektiv identitetshantering inom vården. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla och förvalta våra katalog- och befolkningsregistersystem! Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas!
I vårt team inom identitet och åtkomst är du aldrig ensam, även om du arbetar både enskilt och tillsammans i team. Vi är ett gäng på fyra tekniska förvaltare med lite olika specialiteter och erfarenheter som arbetar tillsammans för att säkerställa att vi levererar stabila tjänster inom Region Östergötland. Nu söker vi en kollega som trivs med att jobba med drift och förvaltning inom system som verkligen gör skillnad i samhället!
Vi arbetar med fokus på drift, förvaltning och utveckling av katalogtjänsten HSA och befolkningsregistret Master.
HSA är en nationell elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges regioner, kommuner och privata vårdgivare. Uppgifterna i HSA är en av de viktigaste källorna till behörighetsgrundande information för åtkomst till olika IT-system, både interna och nationella. Uppgifterna används även av säkerhetstjänster inom vård och omsorg, särskilt de som lyder under patientdatalagen och dataskyddsförordningen.
Master är ett befolkningsregistersystem som förser hälso- och sjukvården med korrekta uppgifter om patienters identiteter och adresser. Master hanterar även invånarens möjlighet att välja en vårdcentral som sitt förstahandsval i primärvården, så kallad listning.
Vi tror att du har minst 2-3 års erfarenhet som IT-förvaltare, driftansvarig eller IT-koordinator av verksamhetssystem, gärna inom behörighetshantering. Du trivs med att arbeta högt och lågt, att hantera behov och frågor från verksamheten samt samarbeta med leverantörer av systemen. Vårt team kommer att ge dig en individanpassad introduktion utifrån dina behov och möjlighet att utvecklas genom varierande och meningsfulla arbetsuppgifter.
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med:
Ansvar för daglig drift och teknisk förvaltning
Hantering av 3:e linjens supportärenden mot verksamhetens "superusers".
Dokumentation, kravinsamling och behovsanalys
Samarbete med och stöd till externa leverantörer
Test och kvalitetssäkring i samband med uppgraderingar eller förändringar i omgivande IT-miljö
Säkerställande av regelefterlevnad inom t.ex. informationssäkerhet, GDPR och Ineras riktlinjer
Omvärldsbevakning och förbättringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Tidigare erfarenhet av exempelvis IT-förvaltning, systemförvaltning/-administration eller IT-koordinator alternativt motsvarande erfarenhet gärna inom behörighetshantering.
Mycket goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift
Meriterande är:
Generell kunskap om databaser och behörighetshantering.
SQL-databaser.
LDAP-kataloger.
Kunskap om IT-säkerhet.
Kännedom om vårdens regelverk.
Vi tror att du är en lösningsorienterad lagspelare som har lätt för att anpassa dig i en föränderlig miljö. Du håller dig lugn och konstruktiv när problem dyker upp och löser problem självständigt eller tillsammans med teamet genom logisk analys. Du trivs med att samarbeta och kommunicera både inom teamet och med verksamheten.
